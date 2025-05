Ostatnia szansa, by zobaczyć takie widowisko. Gwiazdor nie wróci do tej roli

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Film ten stanowi bezpośrednią kontynuację widowiska "Dead Reckoning Part One", ponownie stawiając czoła Ethanowi Huntowi i jego zaufanej ekipie w walce o globalne bezpieczeństwo. Tym razem największym zagrożeniem jest Jednostka, zaawansowana sztuczna inteligencja, która wymknęła się spod kontroli i posiada potencjał do przejęcia władzy nad kluczowymi systemami informatycznymi na świecie. Centralnym punktem fabuły jest poszukiwanie czegoś, co jest ściśle powiązane z zatopionym rosyjskim okrętem podwodnym "Sewastopol", a co może być kluczem do zneutralizowania wszechwładnej AI. Ethan i jego zespół, w skład którego wchodzą starzy druhowie oraz nowi sprzymierzeńcy, muszą poruszać się w niezwykle skomplikowanej sieci intryg.

Od 23 maja w kinach

Lilo & Stitch

Aktorska adaptacja klasycznej animacji Disneya, "Lilo & Stitch", przenosi na kinowy ekran wzruszającą historię niezwykłej przyjaźni. Akcja filmu rozgrywa się na Hawajach i opowiada o losach samotnej dziewczynki o imieniu Lilo. Dziewczynka, borykająca się z poczuciem odosobnienia i tęsknotą po stracie rodziców, mieszka pod opieką swojej starszej siostry, Nani. Życie Lilo zmienia się, gdy przygarnia nietypowe stworzenie ze schroniska dla zwierząt, przekonana, że to po prostu dziwnie wyglądający pies. Okazuje się jednak, że jej nowy towarzysz, nazwany przez nią Stichem, jest w rzeczywistości efektem eksperymentu genetycznego o numerze 626 – zbiegłym z galaktycznego więzienia kosmitą, zaprogramowanym do siania zniszczenia.

Od 23 maja w kinach

Langer

Adaptacja prozy popularnego pisarza Remigiusza Mroza - produkcja skupia się na postaci Piotra Langera – pozornie wziętego i charyzmatycznego biznesmena, który w rzeczywistości prowadzi przerażające, podwójne życie jako nieuchwytny seryjny morderca. Od lat wymyka się organom ścigania, pozostając nieuchwytnym dla prokuratorów. Punktem zwrotnym w jego misternie skonstruowanym świecie staje się pojawienie się Niny. Ta intrygująca kobieta wkracza w życie Langera, nawiązując z nim niebezpieczną relację. Jej celem jest zdemaskowanie jego prawdziwej, mrocznej natury i zgromadzenie dowodów na jego zbrodniczą działalność. Nina wikła się w ryzykowną grę, balansując na granicy życia i śmierci, próbując ujawnić prawdę o seryjnym zabójcy ukrywającym się pod maską szanowanego obywatela.

Od 22 maja na SkyShowtime

Syreny

Ta mroczna komedia, stworzona przez Molly Smith Metzler (znaną z serialu "Sprzątaczka"), przygląda się z satyrycznym zacięciem relacjom międzyludzkim w świecie elit, koncentrując się na kwestiach władzy i różnic klasowych. Fabuła serialu rozgrywa się w ciągu jednego, pełnego wydarzeń weekendu w luksusowej nadmorskiej posiadłości. W centrum historii znajduje się Devon, kobieta zaniepokojona nietypową i, w jej odczuciu, niezdrową relacją swojej siostry Simone z jej nową pracodawczynią – enigmatyczną i niezwykle wpływową Michaelą Kell.

Od 22 maja na Netflix

Dziewięcioro nieznajomych 2. sezon

Podobnie jak w pierwszej odsłonie, fabuła nowej części, opartej na prozie Liane Moriarty, koncentruje się na grupie tytułowych nieznajomych szukających przemiany w odosobnionym ośrodku. Tym razem akcja przenosi się do malowniczych, ale i surowych Alp Austriackich, gdzie kolejna dziewiątka osób przybywa do luksusowego kurortu wellness. Każdy z nowych gości przywozi ze sobą własne problemy, traumy i ukryte motywacje, licząc na to, że pobyt pod okiem enigmatycznej guru odnowy biologicznej przyniesie im uzdrowienie i odmienienie życia. Tajemniczą gospodynią obiektu ponownie jest Masza Dmitriczenko, która stosuje niekonwencjonalne i często kontrowersyjne metody terapii.

Od 22 maja na Prime Video

Motorheads

Dramat obyczajowy z elementami kina młodzieżowego, którego akcja osadzona jest w niegdyś prosperującym, przemysłowym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, szukającym nowej nadziei na przyszłość. Głównymi bohaterami serialu jest grupa młodych ludzi, outsiderów, których połączyła wspólna pasja do samochodów i ulicznych wyścigów. W tle adrenaliny i rywalizacji na drodze, serial zgłębia ich codzienne życie, zmagania z dorastaniem, pierwszą miłością i złamanymi sercami, a także próbę odnalezienia swojego miejsca w skomplikowanej hierarchii licealnej.

Od 20 maja na Prime Video

Big Mouth 8. sezon

Serial komediowy dla dorosłych powraca na platformę ze swoim ósmym, finałowym sezonem. Serial w charakterystyczny dla siebie, szczery i często dosadny sposób kontynuuje opowieść o grupie przyjaciół z przedmieść Nowego Jorku, którzy zmagają się z zawiłościami dojrzewania, burzą hormonów i odkrywaniem własnej seksualności. W finałowej odsłonie widzowie będą śledzić dalsze losy Nicka, Andrew, Jessi, Jaya i Missy, którzy wkraczają w kolejny etap swojego życia – liceum. Przejście do nowej szkoły oznacza nowe wyzwania, niezręczne sytuacje i kolejne etapy fizycznych oraz emocjonalnych zmian związanych z okresem dojrzewania.

Od 23 maja na Netflix