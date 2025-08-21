Kolejny serwis VoD drożeje. Cena w górę o 30%

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce będziemy musieli zapłacić więcej za kolejny serwis streamingowy. Tym razem podwyżki ogłosiło Apple i to wcale niemałe.

Apple TV+ drożeje o 30%

Jak poinformowała firma Apple, za dostęp do serwisu Apple TV+ użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych już wkrótce zapłacą sporo więcej. Usługa, która do tej pory kosztowała 9,99 dolarów, będzie od teraz oferowana za cenę 12,99 dolarów. Jak łatwo policzyć oznacza to, że cena wzrosła o 30%. Czym podyktowana jest ta podwyżka? Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, przede wszystkim rosnącymi kosztami produkcji oryginalnych treści. Choć na ten moment podwyżki dotyczą wyłącznie USA, zapewne w niedalekiej przyszłości obejmą pozostałe rynki, w tym Polskę.

Ile trzeba będzie zapłacić za Apple TV w Polsce?

Obecnie dostęp do serwisu VoD od Apple kosztuje 34,99 złotych. Jeśli u nas podwyżki również sięgną 30%, za miesięczny dostęp będzie trzeba zapłacić najprawdopodobniej 44,99 złotych. Czy to dużo? W teorii tylko 10 złotych. W praktyce, gdy zsumujemy podwyżki wszystkich serwisów, z których korzystamy, powstaje niemała suma. Niemniej warto pamiętać o tym, że Apple oferuje tylko jeden plan, w którym subskrybenci otrzymują maksymalną dostępną jakość materiałów. Nie ma również mowy o jakichkolwiek reklamach.





Co z Apple One?

Niestety tu najprawdopodobniej również czekają nas podwyżki. Jako że różnica między Apple TV+ a Apple One dla pojedynczego użytkownika to zaledwie 5 złotych miesięcznie, zdecydowana większość klientów wybiera właśnie ten wariant. Ciężko spodziewać się sytuacji, w której samo Apple TV+ jest droższe od Apple One, dlatego tu również podwyżki wydają się nieuniknione.

Tych kilka czy kilkanaście złotych to niewiele, jednak na przestrzeni całego roku wiadomo, grosz do grosza...