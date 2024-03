Ten serial kochały miliony Polaków. Wkrótce powróci w nowej wersji

"Słoneczny Patrol" to jeden z najgorętszych seriali sprzed lat. Emocjonujące akcje ratunkowe ze słonecznej plaży przyciągały przed telewizory widzów z całego świata. Jedenaście pełnych sezonów opowieści o ratownikach rozkochało w sobie także polskich widzów. Dlatego nie mam najmniejszych wątpliwości że informacje o powrocie kultowego serialu ucieszą wielu widzów także nad Wisłą!

"Słoneczny patrol" w nowej wersji. Zamówiono pilotażowy odcinek

Moda na powrót klasycznych seriali trwa w najlepsze — i nic nie wskazuje na to, by miała w najbliższym czasie odejść w zapomnienie. Tym bardziej, że trochę tych serii do ożywienia jest. "Słoneczny patrol" w nowej odsłonie ma być efektem współpracy Fox Entertainment oraz Fremantle, a efekt finalny wyląduje na antenie amerykańskiej stacji Fox.

O samym projekcie wiadomo póki co niewiele — ale za odcinek pilotażowy nowej serii odpowiedzialna ma być Lara Olsen. Ta sama, której przed laty powierzono nową serię na motywach kultowego Beverly Hills, którą zatytułowano po prostu "90210". Ma nie zabraknąć w nim kultowych scen ze słonecznych plaż i mrożących krew w żyłach akcji w ramach których bohaterowie walczą o życie wśród rajskich krajobrazów. Poza tym jednak ma nie zabraknąć barwnej ekipy bohaterów, których prywacie będziemy się przyglądać. Co ciekawe, wśród producentów mają pojawić się również twórcy oryginału: Douch Schwartz, Michael Berk oraz Greg Bonann.

Nowy "Słoneczny patrol" kierowany będzie przede wszystkim ku młodszej widowni?

Z dotychczasowych informacji wynika, jakoby nowa wersja "Słonecznego patrolu" miała trafić przede wszystkim ku młodszym widzom i tym... którzy zdecydują się sięgnąć po serię z nostalgicznych pobudek. Serial zapowiada się jak typowy przedstawiciel teen dram, czyli produkcji kierowanych ku nastolatkom. Na jakiekolwiek konkrety związane z powrotem "Słonecznego patrolu" musimy jeszcze chwilę zaczekać.