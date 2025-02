Możesz mieć Max taniej, ale trzeba się spieszyć. Oto jak to zrobić

Na start, w czerwcu 2024 roku za pakiet Podstawowy (z reklamami) Max przez stronę, trzeba było zapłacić 19,99 zł, aktualnie po podwyżce jest to 29,99 zł. Z kolei za pakiet Standardowy było to 29,99 zł, jest - 39,99 zł. Pakiet Premium bez zmian - 49,99 zł miesięcznie.

Jak aktywować sobie dostęp do tych pakietów w niższych cenach? Możemy je wykupić u naszych operatorów, w większości bez zobowiązań.

Platforma Max w abonamentach komórkowych

Max w Orange

Opcja taka dostępna jest oczywiście również w ofertach internetowych czy telewizyjnych, ale skupimy się na abonamentach komórkowych, z których z dużym prawdopodobieństwem wielu z Was korzysta.

Zaczynając alfabetycznie od Orange, mamy dwie opcje wykupienia dostępu do platformy Max Pakiet Standardowy (regularna cena 39,99 zł miesięcznie).

za 25 zł miesięcznie z zobowiązaniem na całą umowę

za 30 zł miesięcznie bez zobowiązania

Max w Play

W Play wykupimy dostęp do każdego pakietu Max w starych cenach, powiększonych o grosz, a więc:

Pakiet Podstawowy za 20 zł miesięcznie,

Pakiet Standard za 30 zł miesięcznie,

Pakiet Premium za 50 zł miesięcznie.

Co istotne, jest to opcja bez zobowiązania.

Max w Plus

W Plusie najkorzystniej to wychodzi w połączeniu z dostępem do Disney+, bo na całą umowę dostajemy dostęp do Max Premium (regularna cena 49,99 zł) i Disney+ Standard (29,99 zł)

w abonamencie komórkowym za 59 zł, za oba serwisy zapłacimy 40 zł (po 20 zł za każdy),

w abonamencie komórkowym za 69 zł, za oba serwisy zapłacimy 30 zł (po 15 zł za każdy),

w abonamencie komórkowym za 99 zł, za oba serwisy zapłacimy 20 zł (po 10 zł za każdy).

Max w T-Mobile

W T-Mobile w ramach usługi Rozrywka bez ograniczeń mamy dostęp do platformy Max pakiet Standard w cenie 30 zł miesięcznie. Mam ona te zalety, że przede wszystkim wykupujemy ją bez zobowiązań, a po drugie raz na miesiąc możemy zmienić dostępny w niej serwis, oprócz platformy Max są to:

Viaplay,

Eleven Sports,

Da Vinci,

Legimi.

Platforma Max na Canal+ online

Nie macie abonamentu komórkowego? Nic straconego, bo ciekawą propozycję ma tutaj platforma Canal+ online w pakiecie Canal+ Seriale i filmy.

Wykupując ją na rok, z płatnością co miesiąc (nie podpisujemy tu żadnej umowy, wystarczy konto założone na adres e-mail, bez danych osobowych), za sam Canal+ Seriale i filmy zapłacimy 25 zł miesięcznie. Zapewniam, że jest co oglądać w ramach VOD, że wspomnę tu tylko o BBC Player, Canal+ Premium czy Planet+.

I teraz, podczas zamówienia możemy dokupić dostęp do samej platformy MAX (można również dodać Netflix, w cenach niższych od standardowych o 3 zł) w dużo niższych cenach niż standardowe:

Za Canal+ Seriale i filmy oraz Max Podstawowy zapłacimy tutaj 44,99 zł miesięcznie, a więc za samego Maxa 19,99 zł miesięcznie,

Za Canal+ Seriale i filmy oraz Max Standardowy zapłacimy tutaj 50 zł miesięcznie, a więc za samego Maxa 25 zł miesięcznie,

Za Canal+ Seriale i filmy oraz Max Premium zapłacimy tutaj 70 zł miesięcznie, a więc za samego Maxa 45 zł miesięcznie.

Jak długo dostępne będą takie ceny, w zasadzie nieuwzględniające podwyżki platformy Max z początku lutego? Trudno powiedzieć, z pewnością operatorzy mają podpisane umowy na ceny sprzed podwyżki, ale z pewnością nie bez terminu ważności. Warto więc się pośpieszyć, jeśli zależy Wam na dostępie do platformy Max jeszcze w starych, niższych cenach.