Ten iPhone ma prawie 10 lat i właśnie dostał aktualizację. Jest jednak haczyk

Apple aktualizuje trzy starusieńkie modele swoich smartfonów. Wszystko po to, by zaserwować najnowsze poprawki związane z bezpieczeństwem.

Temat aktualizacji smartfonów jest wałkowany jak mantra od lat. Tak, na Androidzie sprawy mają się znacznie gorzej niż na iOS — ze względu na fragmentację rynku, trudniejsze procesy i… brak zaangażowania ze strony twórców urządzeń. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich latach sporo się w temacie zmieniło — i to na lepsze. Kolejni producenci chwytają się tej szansy przy reklamowaniu swoich produktów. Ale Apple nigdy nie korzystało z tego marketingowo, bo przez to jak bardzo mają cały proces ułatwiony — korzystają z niego. I ich klienci najczęściej mogą liczyć na 5 lat nowych wersji systemów. Czy to zawsze dobra wiadomość? Cóż, można się spierać biorąc pod uwagę pozwy niezadowolonych użytkowników, których sprzęty z którąś wersją oprogramowania zaczynają działać wyraźnie gorzej. Ale najświeższa aktualizacja dla iPhone’a 5S niczego nie spowolni, a po prostu zadba o to, by to co jest — działało bezpieczniej.

Poprawka bezpieczeństwa dla iPhone’a 5S, iPhone 6 oraz iPhone 6 Plus. Aktualizacja trafia do telefonów w 2023

iPhone 5S jest już dziadeczkiem — dlatego chyba nikogo nie dziwi to, że po tylu latach nie otrzymuje on już najnowszych wersji iOS. Debiutujący w 2013 roku smartfon nie otrzymuje już nowych wersji systemu od 2018 roku. Ale nie zmienia to faktu, że kiedy odkrywane są duże wpadki w oprogramowaniu — Apple robi co w ich mocy, by nie narażać (wciąż) korzystających z tego sprzętu użytkowników. Dlatego też w 2023 wypuszcza aktualizację do iOS 12.5.7, który ma łatać błąd, który mógł narażać użytkowników na niebezpieczeństwo.

To dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli starszych… i nowszych modeli. Widać że Apple dba i nie zapomina. Całe szczęście — producenci smartfonów z Androidem takze coraz poważniej traktują kwestie aktualizacji — i podobnie jak Apple, nawet jeśli nie serwują najnowszych wersji systemu, to regularnie dbają o dostarczanie poprawek bezpieczeństwa.