iOS 16.3 już dostępny. Oto najważniejsze nowości

Najnowsza wersja oprogramowania dla iPhone'a już dostępna. Co nowego? Co się zmieniło w iOS 16.3?

Aktualizowanie iPhone'a do najnowszej wersji oprogramowania staje się coraz bardziej ryzykowna. Coraz więcej użytkowników ma serdecznie dość błędów, które zamiast zostać naprawione — nawarstwiają się. Dlatego też ani trochę nie dziwi mnie to, że wielu użytkowników wstrzymuje się z instalacją nowego oprogramowania tak długo, jak to tylko możliwe — czekając na informacje czy warto, czy faktycznie jest lepiej itd. — ignorując tym samym jeden z najważniejszych aspektów posiadania najnowszej wersji systemu: bezpieczeństwo. Ale jeżeli należycie do grona, które lubi być zawsze na bieżąco, to prawdopodobnie czym prędzej instalujecie nowe wersje systemu. Co się zmieniło tym razem?

iOS 16.3 — co nowego?

W oficjalnym komunikacie dotyczącym iOS 16.3, twórcy oprogramowania piszą:

Nowa tapeta honoruje historię i kulturę Czarnoskórych w ramach obchodów Miesiąca Czarnej Historii.

- Klucze bezpieczeństwa dla Apple ID umożliwiają użytkownikom wzmocnienie bezpieczeństwa konta poprzez wymóg posiadania fizycznego klucza bezpieczeństwa w ramach procesu uwierzytelniania dwuskładnikowego na nowych urządzeniach

- Wsparcie dla HomePod (2. generacji)

- Połączenia alarmowe SOS wymagają teraz przytrzymania przycisku bocznego z przyciskiem głośności w górę lub w dół, a następnie zwolnienia, aby zapobiec niezamierzonym połączeniom alarmowym

- Naprawiono problem we Freeform, w którym niektóre pociągnięcia rysunkowe utworzone za pomocą Apple Pencil lub palca mogą nie być wyświetlane na udostępnionych tablicach

- Usunięto problem, w wyniku którego tapeta może być czarna na ekranie blokady.

- Naprawiono problem, w wyniku którego podczas budzenia iPhone'a 14 Pro Max mogą tymczasowo pojawiać się poziome linie

- Naprawiono problem, w wyniku którego widżet Ekranu blokady nie wyświetla dokładnie stanu aplikacji Dom

- Rozwiązano problem, w którym Siri może nie reagować prawidłowo na żądania dotyczące muzyki

- Rozwiązano problem, w którym żądania Siri w CarPlay mogą nie być prawidłowo rozumiane.

Bez wątpienia jedną z najważniejszych nowości jest ta poświęcona bezpieczeństwu — i opcji wykorzystywania fizycznych kluczy, które pozwolą zalogować się do konta Apple ID. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z użyciem fizycznego klucza (np. takiego jak Yubikey) ma pozwolić na skuteczniejszą ochronę naszego profilu, na którym wielu użytkowników przechowuje setki istotnych informacji. W końcu powiązane są z nimi nie tylko nasze karty płatnicze i zakupy, ale także historia wiadomości czy chmura z dokumentami.

Właściciele (niedostępnych oficjalnie w Polsce) głośników Apple będą mogli skorzystać z najnowszych funkcji — w tym wsparcia przez urządzenia jako czujników wilgotności i temperatury. To, rzecz jasna, pozwoli na jeszcze więcej automatyzacji w obrębie Home Kit. Nie mogło też zabraknąć wspomnianych już wcześniej nowości związanych z poprawkami elementów, które w poprzednich wersjach systemu były problematyczne i irytujące: statusu w aplikacji Dom na ekranie blokady, problemów z Siri w kwestii poleceń dźwiękowych czy poziomych linii przy budzeniu iPhone'a 14 Pro.

Najnowsza wersja iOS jest już dostępna dla wszystkich. Jeżeli nie korzystacie z automatycznych aktualizacji, to wystarczy wejść w Ustawienia -> Ogólne -> Aktualizacja oprogramowania.