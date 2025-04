Kultowe filmy i świetne seriale. Obejrzyj zanim zniknie z Max 70 tytułów

Filmy i seriale pojawiają się i znikają z platform streamingowych oraz repertuarów kinowych każdego tygodnia. Dla nas, miłośników dobrego kina i wciągających historii, oznacza to jedno: trzeba być czujnym, by nie przegapić perełek, które za chwilę mogą stać się niedostępne w abonamencie. Warto więc na bieżąco sprawdzać, co znika i oglądać te hity już teraz, póki jeszcze mamy taką możliwość. Przyjrzyjmy się kilku tytułom, które w najbliższym czasie mają zniknąć z serwisu Max.

Filmy i seriale usuwane z Max - co obejrzeć?

Jednym z takich filmów, który stosunkowo niedawno straszył widzów na wielkim ekranie, jest "The Boogeyman" z 2023 roku. Ta mroczna opowieść, bazująca na opowiadaniu Stephena Kinga, wciąga nas w klaustrofobiczną atmosferę żałoby i narastającego strachu. Po tragicznej śmierci matki, nastoletnia Sadie i jej młodsza siostra Sawyer muszą zmierzyć się nie tylko z własnym bólem, ale także z tajemniczą i złowrogą obecnością, która zaczyna nawiedzać ich dom. Reżyser Rob Savage umiejętnie buduje napięcie, wykorzystując ciszę, mrok i subtelne, ale niepokojące dźwięki. Film nie polega na tanich jumpscare'ach, lecz na stopniowym budowaniu poczucia zagrożenia i bezradności.

Z zupełnie innej, bardziej melancholijnej strony spektrum filmowych doznań, znajduje się "A Ghost Story". Ten niezwykły obraz Davida Lowery'ego z 2017 roku to medytacja nad przemijaniem, pamięcią i trwaniem miłości poza granicami życia i śmierci. Po nagłej śmierci mężczyzny (w tej roli enigmatyczny Casey Affleck), jego duch powraca do domu, by obserwować swoją pogrążoną w żałobie żonę (subtelna Rooney Mara). Ukryty pod białym prześcieradłem z wyciętymi otworami na oczy, staje się niemym świadkiem upływu czasu, zmian zachodzących w jego ukochanym miejscu i w życiu ukochanej osoby. "A Ghost Story" to film, który wymyka się łatwym kategoriom gatunkowym. To propozycja dla tych, którzy szukają w kinie czegoś więcej niż tylko rozrywki – filmu, który zostaje w myślach na długo po zakończeniu seansu.

Trylogia Kung Fu Panda - do kiedy można oglądać?

Dla tych, którzy preferują lżejsze, pełne humoru i akcji opowieści, idealnym wyborem może być trylogia "Kung Fu Panda". Te animowane hity studia DreamWorks, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, zabierają nas w podróż do starożytnych Chin, gdzie niezdarny i wiecznie głodny panda o imieniu Po niespodziewanie zostaje wybrany na Smoczego Wojownika. Każda z części trylogii rozwija postać Po, jego relacje z mistrzem Shifu i pozostałymi członkami elitarnej grupy wojowników – Furii Pięciu.

Powracając do mroczniejszych klimatów, warto wspomnieć o filmie "Zakonnica 2", który niedawno straszył widzów w kinach. Jako kolejna odsłona uniwersum "Obecności", ten horror kontynuuje historię demonicznej zakonnicy Valak, terroryzującej niewinnych ludzi. Akcja filmu rozgrywa się we Francji w latach 50. XX wieku i śledzi losy siostry Irene, która ponownie musi zmierzyć się z przerażającym złem.

Zupełnie inną ikoną kina, która również może wkrótce zniknąć, jest epicki "Gladiator" Ridleya Scotta z niezapomnianą rolą Russella Crowe'a. Ten nagrodzony wieloma Oscarami film przenosi nas do czasów starożytnego Rzymu i opowiada historię generała Maximusa Decimusa Meridiusa, zdradzonego i skazanego na śmierć, który cudem unika egzekucji i trafia do niewoli jako gladiator. Jego celem staje się zemsta na okrutnym cesarzu Kommodusie. Nawet po latach od premiery, "Gladiator" pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych filmów swojego gatunku.

Kultowy serial zniknie z VOD. Zdążysz nadrobić?

Przenosząc się na grunt telewizji, warto przypomnieć sobie kultowy serial "Ostry dyżur". Ten medyczny dramat, emitowany przez wiele sezonów, zrewolucjonizował sposób przedstawiania pracy lekarzy na oddziale ratunkowym. Dynamiczne tempo akcji, realistyczne sceny operacyjne, złożone i wiarygodne postacie oraz poruszające historie pacjentów sprawiły, że "Ostry dyżur" zdobył ogromną popularność na całym świecie i wypromował wiele gwiazd, w tym George'a Clooneya.

Na koniec, warto zwrócić uwagę na film "Mój policjant", który niedawno pojawił się na platformach streamingowych. Ten poruszający dramat romantyczny, osadzony w Brighton w latach 50. XX wieku, opowiada historię trójkąta miłosnego między młodym policjantem Tomem (Harry Styles), nauczycielką Marion (Emma Corrin) i kuratorem muzeum Patrickiem (David Dawson).

Max - usuwane filmy i seriale - kwiecień 2025

The Boogeyman - do 10 kwi 2025

Dźwięk metalu - do 11 kwi 2025

Hostel 3 - do 14 kwi 2025

Hostel - do 14 kwi 2025

Hostel, część II - do 14 kwi 2025

Sir Alex Ferguson: Never Give In - do 17 kwi 2025

Zakonnica II - do 26 kwi 2025

40 lat minęło - do 29 kwi 2025

Dynastia wypieków - do 30 kwi 2025

Wilk i pies - do 30 kwi 2025

Taurus - do 30 kwi 2025

Kung Fu Panda - do 30 kwi 2025

A Ghost Story - do 30 kwi 2025

Opowieści z kasztanowego lasu - do 30 kwi 2025

W ulu - do 30 kwi 2025

Sieranevada - do 30 kwi 2025

Letizia Battaglia: Życie i śmierć w Palermo - do 30 kwi 2025

Chora na siebie - do 30 kwi 2025

Steve McQueen: Nieukończony film - do 30 kwi 2025

Poznajmy się jeszcze raz - do 30 kwi 2025

Senna - do 30 kwi 2025

Wyrok - do 30 kwi 2025

Ja, Nina - do 30 kwi 2025

Exodus - do 30 kwi 2025

Dziki - do 30 kwi 2025

Długi bieg - do 30 kwi 2025

Kochasz mnie? - do 30 kwi 2025

Dobra osoba - do 30 kwi 2025

Portret kobiety w ogniu - do 30 kwi 2025

Pierwsza randka - do 30 kwi 2025

Miara - do 30 kwi 2025

Hotel Sinestra - do 30 kwi 2025

Oficer i szpieg - do 30 kwi 2025

Gladiator - do 30 kwi 2025

Mankamenty - do 30 kwi 2025

Ze śmiercią jej do twarzy - do 30 kwi 2025

Z zimną krwią - do 30 kwi 2025

Wilczy klan - do 30 kwi 2025

Fifi - do 30 kwi 2025

Gniew Becky - do 30 kwi 2025

TINA - do 30 kwi 2025

Ferrari: Wyścig po nieśmiertelność - do 30 kwi 2025

Nikt nie musi wiedzieć - do 30 kwi 2025

Opętana - do 30 kwi 2025

Delphine: Tajemnicza księżniczka - do 30 kwi 2025

Zdrajca - do 30 kwi 2025

Na nabrzeżach - do 30 kwi 2025

Obława - do 30 kwi 2025

Lady Bird - do 30 kwi 2025

Człowiek, który zabił Don Kichota - do 30 kwi 2025

Fairplay - do 30 kwi 2025

Grom - do 30 kwi 2025

Zjazd życia - do 30 kwi 2025

Normalni - do 30 kwi 2025

Kung Fu Panda 2 - do 30 kwi 2025

Szkoła jest nasza - do 30 kwi 2025

Ostry dyżur - do 30 kwi 2025

Czas na miłość - do 30 kwi 2025

Węgiel - do 30 kwi 2025

Kung Fu Panda 3 - do 30 kwi 2025

I Am Bolt - do 30 kwi 2025

Pokolenie Momentum - do 30 kwi 2025

Argentyna 1985 - do 30 kwi 2025

Blackout - do 30 kwi 2025

Perska wersja - do 30 kwi 2025

Oni - do 30 kwi 2025

Julieta - do 30 kwi 2025

Trzynastu - do 02 maj 2025

Quiz Lady - do 02 maj 2025

Mój policjant - do 03 maj 2025

