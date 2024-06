Ten element w iPhone irytuje od lat. W iPhone 16 będzie jeszcze gorzej

Jak wynika z najnowszych przecieków, iPhone 16 Pro ma zmienić jedną istotną rzecz. I mimo że smartfon zaoferuje lepsze aparaty, to zmieni się także wygląd smartfona. I dla wielu nie będzie to dobra wiadomość...

iPhone'y (i smartfony w ogóle) od lat wielu zastąpiły niewielkie aparaty fotograficzne. Czy mnie to dziwi? Trochę tak, trochę nie — zależy czego oczekujemy od fotografii. Nie zmienia to jednak faktu, że z każdą kolejną generacją, te urządzenia z którymi właściwie się już nie rozstajemy — oferują jeszcze lepszą jakość, jeszcze większe matryce, jeszcze więcej możliwości. Jednakże z każdym takim udoskonaleniem trzeba liczyć się z czymś jeszcze. Fizyki oszukać się nie da. I choć producenci smartfonów stają na głowie by miniaturyzować co się da, to wyspy aparatów i coraz bardziej wystające obiektywy są po prostu faktem. Wielokrotnie wspominałem już na łamach AntyWeb, że to dla mnie nieakceptowalny i wyjątkowo irytujący element całej tej konstrukcji, będący głównym powodem dla którego nie potrafię zrezygnować z etui.

No i właśnie — to właśnie etui do nadchodzącego iPhone 16 Pro zdradzają, że w tym roku sprawy będą się mieć w tym temacie jeszcze gorzej. Bowiem aparaty mają być lepsze (i większe) niż kiedykolwiek wcześniej w iPhone'ach.

fot. Kamil Świtalski

Tak wielkich aparatów w iPhone jeszcze nie było. iPhone 16 idzie na rekord

Mimo że Apple jeszcze oficjalnie nie szepnęło nawet słówka na temat iPhone 16 — i nie zmieni się to do września — to chińskie fabryki już w pocie czoła pracują nad akcesoriami do tegoż modelu. To właściwie już standard, że w dniu premiery sprzętu rynek jest zalany idealnie dopasowanymi akcesoriami. I to zarówno od renomowanych producentów którzy mają odpowiednie licencje od Apple, jak i totalnej tandety rodem z Aliexpress. Wiadomo więc nie od dziś, że wiele z tamtejszych przecieków jest wiarygodna i kształty te będą się zgadzać. Dlatego też nowe etui do iPhone 16 Pro mogą dla wielu okazać się sporym rozczarowaniem ze względu na... jeszcze większe "garby" wynikające z jeszcze większych soczewek aparatów, które wystawać będą z tylnej części urządzenia.

Fotografiami etui które mają pasować do iPhone 16 Pro podzielił się na swoim X (dawniej Twitter) dość zasłużony w temacie leaker skrywający się pod pseudonimem Majin Bu. I jeżeli te faktycznie okażą się nie być wtopą, to wszystko wydaje się jeszcze większe niż ma to miejsce obecnie — a już teraz nie jest specjalnie dobrze w tym temacie. Niestety, jak wspominałem wcześniej — to jedna z cen postępu, z którą trzeba się liczyć, jeżeli faktycznie zależy nam na jeszcze lepszych aparatach fotograficznych. Co więcej — wygląda na to, że delikatnie zmieniony zostanie również MagSafe — bo pierścień widoczny na etui jest nieco szerszy, niż miało to miejsce dotychczas.