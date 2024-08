Orlen Paczkę czekają zmiany. Prezes wyjaśnia co dalej

Usługi kurierskie w ciągu ostatnich dekach przeszły ogromną drogę. Początkowo na krajową paczkę można było czekać nawet dwa tygodnie, a kurier zjawiał się w losowych godzinach. Aktualnie przesyłka często dojeżdża już na drugi dzień i można ją odebrać osobiście z wybranego przez nas punktu w dogodnym dla nas momencie. Dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od czasu przyjazdu kuriera.

Wygoda, jaką oferują automaty do odbioru paczek sprawiła, że nie tylko firmy kurierskie postawiły swoje urządzenia, ale także przedsiębiorstwa, których główna gałąź jest inna. Nie inaczej było w przypadku PKN Orlen. Ich usługa Orlen Paczka zadebiutowała we wrześniu 2021 roku.

Nadchodzą zmiany. Prezes Orlenu o usłudze Orlen Paczka

Usługa Orlen Paczka, podobnie jak i wiele innych działań nie do końca jest związana z główną działalnością Orlenu. Została zatwierdzona przez byłego prezesa Daniela Obajtka. Obecnie tę funkcję sprawuje Ireneusz Fąfara związany w poprzednich latach z Bankiem Energetyki, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W wywiadzie z PAP Biznes wypowiedział się na temat przyszłości usługi.

W naszej strukturze biznesu niektóre spółki się nie mieszczą, na przykład Polska Press. Poprzedni zarząd Orlenu stracił na tej inwestycji dużo pieniędzy, dlatego podjęliśmy decyzje, które pozwolą odzyskać przynajmniej część zmarnowanej kwoty

- powiedział Ireneusz Fąfara.

Prezes spółki Orlen wyjawił, że ekspansja usługi Orlen Paczka wymagałaby znacznych nakładów finansowych. Zaznaczył, że automaty paczkowe nie są ich podstawową działalnością, a jedynie uzupełnieniem oferty. W związku z tym spółka podjęła już rozmowy z potencjalnymi partnerami. Już teraz wiadomo, że jednym z nich będzie GLS. Współpraca będzie obejmować udostępnianie skrytek w automatach paczkowych.

Orlen Paczka to nie jedyna działalność Orlenu, którą czekają zmiany. Spółka zamierza sprzedać wydawnictwo Polska Press. Zanim jednak to nastąpi, zamierzają dokonać restrukturyzacji, by podnieść jej wartość.

Grafika: depositphotos