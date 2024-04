Do wspomnianego opisu nowych propozycji Samsunga zapraszam do tego wpisu - Nowy wymiar inteligencji i wyjątkowy OLED. Samsung pokazał telewizory na ten rok, jak i naszej bezpośredniej relacji z pokazu we Frankfurcie.

Tutaj przejdźmy od razu do przedsprzedaży nowych telewizorów Samsung, zaczynając od prezentów, z których najdroższy to Samsung Music Frame o wartości około 2 tys. zł.,:

ramka muzyczna Music Frame HW-LS60D/EN,

10 kodów na film w serwisie Rakuten,

rabat na kolejne zakupy w postaci punktów Samsung Rewards (tylko przy zakupie telewizora w sklepie e-store),

przedłużenie gwarancji telewizora o 12 miesięcy – łącznie do 36 miesięcy (tylko przy zakupie w sklepie Samsung e-store),

możliwość zakupu telewizora w 30 ratach 0 proc.,

dostawa do domu i instalacja telewizora w cenie.

Przy zakupie jakich modeli możemy skorzystać z tych prezentów? Samsung wymienia tu takie modele, jak:

Samsung Neo QLED Samsung Excellence Line Samsung OLED QE43QN92DATXXH QE65QN800DTXXH QE55S95DATXXH QE50QN92DATXXH QE65QN900DTXXH QE65S95DATXXH QE55QN85DBTXXH QE75QN800DTXXH QE77S95DATXXH QE55QN92DATXXH QE75QN900DTXXH QE65QN85DBTXXH QE85QN800DTXXH QE65QN92DATXXH QE85QN900DTXXH QE75QN85DBTXXH QE75QN92DATXXH QE85QN85DBTXXH QE85QN90DATXXH

Pozostaje jeszcze zasadnicza kwestia - w jakiej cenie można kupić te telewizory? Otóż, najtańsza pozycja w tym zestawie to 43” Neo QLED 4K QN92D za niespełna 7 tys. zł. Lista najtańszych telewizory dla wybranych modeli, przedstawiają się następująco, licząc od najdroższych:

85” Neo QLED 4K QN90D Smart TV (2024) - 24 999,00 zł lub w 30 ratach 0% po 833,30 zł,

65” Neo QLED 8K Excellence Line QN900D Smart TV (2024) - 24 799,00 zł lub w 30 ratach 0% po 826,63 zł,

65” Neo QLED 8K Excellence Line QN800D Smart TV (2024) - 17 999,00 zł lub w 30 ratach 0% po 599,97 zł,

55” OLED S95D 4K Smart TV (2024) - 12 499,00 zł lub w 30 ratach 0% po 416,63 zł,

55” Neo QLED 4K QN85D Smart TV (2024) - 8 599,00 zł lub w 30 ratach 0% po 286,63 zł,

43” Neo QLED 4K QN92D Smart TV (2024) - 6 999,00 zł lub w 30 ratach 0% po 233,30 zł.

Aby skorzystać z promocji w przedsprzedaży, należy nabyć któryś z telewizorów ją objętych do 14.05.2024 r. (w sklepach EURONET, Media Expert, Media Markt, Samsung Brand Stores, samsung.pl, AUDIO COLOR lub X-kom) i w ciągu 14 dni od zakupu zarejestrować go na swoim koncie Samsung Account. Więcej szczegółów tej promocji oraz regulaminy dostępne są dedykowanej stronie pod tym linkiem.

Źródło: Samsung Polska.