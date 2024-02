EURO 2024 i wielki miniLED. Hisense zapowiada plany na 2024!

Hisense zakochał się w piłce nożnej. EURO 2024 jest tego kolejnym dowodem

Hisense od wielu lat zaangażowany jest w rozwój różnych dyscyplin sportowych — w końcu marka była między innymi głównym sponsorem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, a do tego ma na koncie sponsoring Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2020; a do tego należy pamiętać o sponsoringu drużyn piłkarskich, na przykład paryskiego klubu Paris Saint-Germain F.C, w którym jeszcze chwilę temu ofensywne trio tworzyli Kylian Mbappé, Lionel Messi i Neymar Jr.

To jednak nie koniec. W tym roku marka została Oficjalnym Sponsorem UEFA EURO 2024 i będzie kontynuować swoją strategię. Co ciekawe, Hisense na PGE Stadion Narodowy w Warszawie sprowadził nawet Oficjalny Puchar UEFA EURO 2024, który już w lipcu trafi w ręce nowego Mistrza Europy w Piłce Nożnej — miejmy nadzieję, że będziemy mogli go tam wszyscy zobaczyć w te wakacje. Cóż… w końcu nadzieja umiera ostatnia.

Hisense przypomina, że firma to nie tylko telewizory

Chińska firma przypomina, że w samym zeszłym roku wypuściła na rynek serię inteligentnych pralek, czyli 5S. Pralka oraz suszarka bębnowa z tej linii są obsługiwane przez autorski system operacyjny marki, Connect Life, który umożliwia im komunikację. Po zakończeniu cyklu prania pralka wysyła sygnał do suszarki, co skutkuje natychmiastowym rozpoczęciem procesu nagrzewania. To rozwiązanie zapewnia oszczędność energii oraz pieniędzy.

Kolejną taką propozycją marki w 2023 roku jest dwudrzwiowa lodówka z wbudowanym ekranem w drzwiach. To urządzenie pełni funkcję centrum zarządzania domem i — podobnie jak w Samsungu — ekran można wykorzystać jako interaktywną listę zakupów, tablicę do pisania, lub połączyć go ze smartfonem, aby wyświetlać ulubione treści.

TV to jednak nadal główne danie

Mimo wszystko, telewizory to nadal oczko w głowie firmy. W 2023 roku pojawiły się aż cztery linie telewizorów MiniLED. W poprzednim roku marka także zaprezentowała dwie linie telewizorów laserowych, oferujących największe ekrany na rynku, nawet o rozmiarze 120 cali, oraz projektory laserowe. Hisense zaprezentował jednak dwa nowe modele, które znajdą się w tegorocznej linii telewizorów marki. Modele MiniLED z serii U8N będą dostępne w dwóch rozmiarach — 65” i 75”. Ich jasność szczytowa to imponujące 3000 nitów. Wyróżnia je ponad 1500 stref lokalnego przyciemniania i najnowocześniejsze formaty HDR, w tym Dolby Vision IQ , HDR10+ Adaptive oraz HLG. Telewizory wyposażone są w dźwięk Multi-Channel Surround 2.1.2 z Dolby Atmos.

Druga nowość, czyli seria U7N, to również telewizory z kategorii MiniLED, dostępne w rozmiarze 55”, 65”, 75”, 85” oraz 100”. Ich jasność szczytowa sięga 1500 nitów. Seria U7N sprawdzi się również do gier video, dzięki wyposażeniu w tryb 144Hz Game Mode Pro. Obydwie serie wyposażone są w najnowszą wersję oprogramowania VIDAA U7.6. Nie będzie szokiem, kiedy napiszę, że to zdecydowanie ten 100-calowy egzemplarz robił absolutnie największe wrażenie. Więcej informacji o planach Hisense na 2024 rok firma z pewnością ujawni już wkrótce.

