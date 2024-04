Excellence Line, czyli zacznijmy od najgrubszego kalibru

Flagowa rodzina telewizorów Samsung, Excellence Line, wzbogaciła się o dwa nowe modele w 2024 roku: QN900D i QN800D, oferujące ekrany o przekątnych 65, 75 i 85 cali. To wyjątkowe telewizory o zaawansowanej technologii, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji w niezwykle efektywny sposób. Każdy z nich zapewnia obraz w jakości 8K, a dodatkowo posiada funkcję Skalowania AI 8K, umożliwiającą przekształcenie treści wideo o niższej jakości do rozdzielczości zbliżonej do 8K. Sercem telewizora QN900D jest Samsung NQ8 AI Gen3. To procesor oparty na zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, który jest dwukrotnie szybszy niż poprzednia generacja, co czyni go najszybszym procesorem w historii firmy. To dumnie brzmi, ale co on tak naprawdę robi? No właśnie naprawdę sporo, gdyż to ten CPU odpowiada za upscalling wszystkich oglądanych treści do 8K — i tyczy się to nie tylko 4K, Full HD czy HD, ale także jeszcze niższych rozdzielczości. Sztuczna inteligencja, nazwijmy to, „domyśla się” jak to ma wyglądać i sprawia, że obraz zamienia się w wizualny majstersztyk. W tym roku całym procesem nie zajmują się tylko 64 jednostki neuronowe, a 512.

Źródło: Samsung

To faktycznie działa, a co więcej, to warto zaznaczyć, że telewizory Excellence Line Neo QLED 8K z 2024 roku oferują także technologię AI Motion Enhancer Pro, która eliminuje zniekształcenia piłki podczas oglądania transmisji sportowych w wysokiej rozdzielczości. Telewizory z najwyższej linii firmy z Korei Południowej wykrywają, że oglądamy aktualnie jakieś wydarzenie sportowe i całkowicie eliminują zniekształcenia obiektów, które szybko się poruszają — i tyczy się to zarówno piłki nożnej, jak i nawet piłki do golfa.

Samsung dalej inwestuje w telewizory OLED

Na sklepowe półki w tym roku trafią nowe modele telewizorów Samsung OLED, technologia ceniona przez klientów do tego stopnia, że w 2023 roku OLED-y marki Samsung — jak deklaruje producent — stały się liderem w swojej kategorii pod względem wartości sprzedaży, osiągając 31-procentowy udział w rynku według wewnętrznych danych. Polacy będą mieli do wyboru 5 modeli telewizorów Samsung OLED (S95D, S94D, S92D, S90D, S85D) z ekranami o przekątnej od 48 do 83 cali. Rodzinę Samsung OLED otwiera następca wielokrotnie nagradzanego modelu S95C. Jego następcą jest jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie i smuklejszy Samsung OLED S95D. Telewizor ten zwraca uwagę smukłym profilem i oferuje niezłą jakość obrazu, a do tego wyposażony jest w najnowszy procesor AI NQ8 Gen2, wspierany przez sztuczną inteligencję. Funkcja Skalowania AI 4K obsługiwana przez 20 sieci neuronowych poprawia treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Dodatkowo, procesor ten optymalizuje zarówno obraz, jak i dźwięk, zapewniając widzom wrażenia najwyższej jakości podczas oglądania treści VOD, transmisji sportowych na żywo czy grania.

Jak pisałem po pokazie we Frankfurcie, zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, gdyż ma tak zwaną powłokę ekranu OLED Glare Free. Muszę przyznać, że efekt jest naprawdę świetny; odblaski na powierzchni telewizora są znacząco zredukowane i telewizor zachowuje się, jakby je „pochłaniał”. Światło widać na tym telewizorze, lecz w ogóle nie wpływa to negatywnie na samo oglądanie i zwyczajnie nie przeszkadza. Co więcej, nie ma to wpływu na pogorszenie jakości obrazu czy kątów widzenia.

Neo QLED i QLED od koreańskiego giganta

Dalej Samsung skupił się na telewizorach Neo QLED, które dzięki zastosowanej technologii Quantum Mini LED oferują realistyczny obraz i wierną reprodukcję kolorów, dzięki precyzyjnej kontroli podświetlenia ekranu. Innowacyjny procesor AI NQ4 Gen2, wspomagany (ponownie) przez sztuczną inteligencję, zapewnia obraz najwyższej jakości. Wszystkie nowe modele Neo QLED na 2024 rok (czyli 4 nowe modele QN95D, QN92D, QN90D, QN85D o przekątnych od 43 do 98 cali) oferują według producenta „doskonały stosunek jakości do ceny”, ze szczególnym wyróżnieniem dla telewizorów QN95D i QN90D. Pierwszy z nich, QN95D, przypadnie do gustu zwłaszcza fanom gier i sportu, dzięki odświeżaniu na poziomie 144 Hz. Wzrok przykuwa również design Infinity One telewizora ze smukłym profilem. Drugi model, QN90D, dostępny będzie w wersji z 98-calowym ekranem. Są one nieco jaśniejsze, lecz nie ma tutaj już takich rewelacji, jak we wcześniej wspomnianych modelach.

Źródło: Samsung

Do tego Samsung zaprezentował 7 modeli QLED o przekątnej ekranu od 43 do 98 cali (Q80D, Q77D, Q74D, Q70D, Q68D, Q67D, Q60D). O jakość wyświetlanego obrazu dba między innymi Technologia Bezpośredniego Podświetlenia Strefowego, polegająca na precyzyjnej kontroli ilości światła w każdej części ekranu, aby osiągnąć wysoki kontrast i głęboką czerń nawet w nasłonecznionym pomieszczeniu. Do najbardziej zaawansowanych reprezentantów serii należy model Q80D, wyposażony we wspierany przez sztuczną inteligencję procesor AI NQ4 Gen2 i funkcję Skalowanie AI 4K — technologia zasilana przez sieci neuronowe i wspierana przez sztuczną inteligencję przekształca treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K.

Wszystko pod znakiem sztucznej inteligencji

Samsung zapowiedział jeszcze 4 nowe modele z serii Crystal UHD, 5 nowych z microLED i nowości z serii Lifestyle. Wszystko jednak, na czele z systemem Tizen, aplikacją Smart Things i nowości w procesorach, opiera się na AI. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że „sztuczna inteligencja” i „AI” jest używane tutaj nieco na wyrost — w końcu większość z tych funkcji w produktach Samsunga wcześniej była po prostu określana mianem „smart”. Tak czy siak, nie ma wątpliwości, że jest tu kilka pozytywnych zaskoczeń.

Źródło: Samsung

Źródło, grafika wyróżniająca: Samsung