Nowy ambasador TCL to legenda polskiej piłki nożnej

TCL ogłosiło, że ambasadorem marki został legendarny polski sędzia piłkarski. Szymon Marciniak dołącza do zacnego grona!

Najlepszy polski sędzia piłkarski w historii został ambasadorem TCL!

TCL nawiązało współpracę z Szymonem Marciniakiem — cenionym sędzią piłkarskim o uznanej renomie międzynarodowej. Przez cały rok 2024 będzie on pełnił rolę ambasadora marki w Polsce. Firma TCL ogłasza, że cały czas chce inspirować kolejne pokolenia fanów sportu poprzez najnowocześniejsze technologie. Polski sędzia stanie się główną postacią kampanii „TCL – mistrzostwo świata! Wiem, co mówię. Szymon Marciniak”.

Źródło: TCL

Jeśli postać Szymona Marciniaka jakimś cudem jest Wam obca, to jest to osoba związana z futbolowym boiskiem od najmłodszych lat. W wieku 27 lat sam zaczął poważnie rozważać karierę zawodowego sędziego, a aktualnie należy do elitarnej grupy najbardziej cenionych i rozpoznawalnych arbitrów na świecie, zdobywając nagrodę dla najlepszego sędziego na świecie według IFFHS (Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu) za lata 2022 i 2023. Szymon Marciniak jest synonimem doskonałości sędziowania, a na swoim koncie ma takie mecze jak finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze czy finał Ligi Mistrzów UEFA.

To nie jest pierwszy krok TCL w stronę świata piłki nożnej

TCL ma już spore doświadczenie w nawiązywaniu partnerstw z wybitnymi sportowcami. Firma już wcześniej współpracowała z takimi gwiazdami piłki nożnej jak Paul Pogba (Francja, Juventus), Harry Kane (Anglia, Bayern), Pedri (Hiszpania, FC Barcelona), Rodrygo (Brazylia, Real Madryt), Raphael Varane (Francja, Manchester United), Phil Foden (Anglia, Manchester City), a także z polskim napastnikiem Krzysztofem Piątkiem (Basaksehir). Szymon Marciniak komentuje współpracę z TCL w następujący sposób:

Źródło: Depositphotos

Sędziowanie meczów piłki nożnej i zaawansowana technologia idą w parze od lat. Nie uznaję na tych polach żadnych kompromisów, dlatego bez wahania zdecydowałem się na współpracę z firmą, której produkty znam i wiem, że mnie nie zawiodą. Przeżywajcie piłkarskie emocje w 2024 roku, oglądając mecze na mistrzowskich Telewizorach od TCL.

Źródło: TCL

Grafika wyróżniająca: Depositphotos