Ludzie zauważyli reklamy. Największe firmy w Polsce przepraszają

Największe marki zostały przyłapane na reklamowaniu się w TV Republika, której przekaz kłóci się z tym, co firmy mówią na co dzień.

Nie da się ukryć, że przez działania obecnej ekipy rządzącej, ostatnie kilka tygodni jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o to, co dzieje się z najważniejszymi stacjami telewizyjnymi w naszym kraju. Można się z tym zgadzać, albo i nie — to zależy od tego, jaką opcję popieramy, ale nie można zaprzeczyć, że jesteśmy świadkami czegoś, co w Polsce po transformacji ustrojowej nie miało jeszcze miejsca.

To spowodowało lawinę efektów i chyba można dość bezpiecznie stwierdzić, że póki co największym "wygranym" w tym zamieszaniu jest stacja TV Republika. Medium o charakterze stricte prawicowym w ostatnim czasie zanotowało skokowy wzrost oglądalności, nie tylko na antenie, ale też w przypadku portalu czy mediów społecznościowych, jak np. YouTube.

Charakter tego wzrostu (i możliwości jego utrzymania w dłuższym okresie) to przedmiot zagorzałych debat. Faktem jednak jest, że TV Republika ogląda dziś dużo więcej ludzi, a przekaz tego medium jest bardzo radykalny. Do tego stopnia, że nie ma praktycznie dnia bez informacji o jakiejś kontrowersyjnej wypowiedzi ze strony dziennikarza bądź gościa serwisu.

Osoby, które śledziły to, co dzieje się z telewizją w ostatnim czasie, zauważyły jednak, że oprócz kontrowersyjnych wypowiedzi na antenie pojawia się też jeszcze jedna rzecz.

Reklamy. A konkretnie — reklamy największych marek w Polsce

Naturalnym jest to, że wysoka oglądalność (i zapewne atrakcyjne stawki) przyciągają reklamodawców. To zapewne dlatego TV Republika obecnie na brak reklamodawców zapewne nie może narzekać. Wśród marek, które reklamują się na antenie, internauci wyłapali takie firmy jak Ikea, mBank czy Media Expert.

Problem jednak polega na tym, że większość tych firm, jeżeli stara się reklamować jakimiś wartościami, to są to wartości kompletnie sprzeczne z tymi, które głoszone są i przekazywane przez TV Republika. Wystarczy zobaczyć, jak mocno firma taka jak Ikea celebruje Pride Month w czerwcu (podobnie jak i inne firmy) by zobaczyć, że jeżeli brać "filozofię marki" na poważnie, to mamy tu do czynienia z rażącą sprzecznością. Być może dlatego firmy, wywołane do tablicy, od razu przepraszają.

Z jednej strony można argumentować, że takie rzeczy jak sprzedaż reklam w przypadku takiej korporacji na 100 proc. odbywają się poza samą firmą. Zajmuje się tym agencja, która z kolei wykupuje pakiety w domu mediowym, często z wyprzedzeniem, więc liczba pośredników jest olbrzymia. Jednocześnie jednak — nikt tam nie ma wolnej ręki, a finalnie takie rzeczy jak budżet, format reklamy i stacje, na których będzie emitowana, muszą być zaakceptowane przez kogoś z firmy, więc koniec końców odpowiedzialność za emitowanie spotów spoczywa na samej marce i nie ma tu mowy o przypadku.

Teraz, kiedy temat został podniesiony publicznie, zapewne część tych marek wycofa swoje budżety ze stacji, ale raczej tylko dlatego, że będzie to oznaczało dla nich większe straty wizerunkowe niż potencjalne zyski z reklam. O tym, co sam sądzę o markach wypowiadających się na tematy światopoglądowe, pisałem tutaj. Natomiast co do TV Republika — na pewno nie ma się czego obawiać. Tak długo, jak będzie prezentować bardzo korzystny stosunek ceny do liczby potencjalnych odbiorców, chętnych na reklamę na pewno nie zabraknie.

Źródło: Depositphotos