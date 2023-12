Abonament RTV do likwidacji, ale i tak zapłacimy

Temat abonamentu RTV, a dokładniej jego likwidacji wraca na tapet. Przewijał się one przez ostatnią dekadę w różnych wersjach. Wiele wskazuje na to, że teraz wraz z nowym rządem przejdzie rozwiązanie niekoniecznie zadowalające wszystkich zainteresowanych.

Nie ulega wątpliwości, że abonament RTV to dość archaiczne rozwiązanie finansowania mediów publicznych, zwłaszcza w Polsce, gdzie obowiązek jego opłacania powiązany jest z faktem samego posiadania odbiornika telewizyjnego czy radiowego. Wszak w dzisiejszych czasach, można oglądać kanały telewizyjne również na laptopie czy nawet w smartfonie.

Przez ostatnie lata były różne pomysły na abonament RTV, począwszy od jego całkowitej likwidacji, obowiązku opłacania go tylko przez firmy, po zaszycie opłat z nim związanych w rachunkach za prąd czy gaz lub w rocznych rozliczeniach podatkowych.

Portal Wirtualnemedia.pl dotarł do projektu nowej ustawy o mediach publicznych, przygotowanego przez zespół ekspertów z Janem Dworakiem, byłym prezesem TVP na czele. Okazuje się, że według niego prawdopodobny scenariusz likwidacji abonamentu RTV, skończy się opłacaniem mediów publicznych w ramach podatku dochodowego rozliczanego przez urzędy skarbowe.

Według Jana Dworaka finansowanie mediów publicznych jest konieczne z uwagi na:

Telewizja publiczna może być finansowana z reklam, ale w niewielkim stopniu, w zasadzie tam, gdzie nie można tego uniknąć, np. w transmisjach sportowych przy wielkich imprezach międzynarodowych albo ze względu na sponsoring. TVP nie powinna uczestniczyć w walce o budżety reklamowe z firmami komercyjnymi. Taka rywalizacja powoduje, że media publiczne nastawiają się na produkcję programów przyciągających możliwie szeroką publiczność, a nie audycje aspiracyjne, ponieważ tylko przy szerokiej publiczności można dostać godziwą cenę za reklamę.

W jakiej wysokości byłaby ta opłata? Według wstępnych założeń miesięczny koszt wyniósłby pomiędzy 8 a 9 zł, a ponosiłyby go nie gospodarstwa domowe, a wszyscy podatnicy oraz firmy. Zwolnienia z tego tytułu dotyczyłyby tylko osoby zarabiające poniżej minimalnego wynagrodzenia, z niepełnosprawnościami (narządu wzroku i słuchu) czy osoby bezrobotne lub pobierające rentę. Nowa opłata audiowizualna nie dotyczyłaby też osób do 26 roku życia i po przekroczeniu 75 roku życia.

Co ważne, opłata audiowizualna miałby zacząć obowiązywać po odzyskaniu przez media publiczne zaufania społecznego, a do tego czasu finansowanie ich odbywałoby się z zasobów budżetu państwa.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

