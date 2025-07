Roaming w Orange - kompletny poradnik dla podróżujących za granicę

Planując podróż za granicę, każdy z nas chce pozostać w kontakcie z bliskimi bez obaw o wysokie rachunki. Roaming może być prostym i przystępnym cenowo rozwiązaniem, ale warto wiedzieć, jak się do niego przygotować. Przedstawiamy kompleksowy przewodnik po roamingu w ofertach Orange, który pomoże Wam wygodnie i bezpiecznie korzystać z telefonu za granicą.

Co istotne na początek, poradnik ten przyda się każdemu z Was, niezależnie czy korzystacie na co dzień z abonamentu komórkowego, oferty na kartę czy z subskrypcji w Orange, jak i nawet u innego operatora.

Roaming w telefonie - po co, na co mi to potrzebne?

Najlepszą odpowiedzią na takie pytanie, będzie pokazanie twardych danych, udostępnionych niedawno przez UKE w raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Z jednej strony klienci operatorów w Polsce z roku na roku, wykonując coraz mniej połączeń telefonicznych w roamingu. Jeszcze w 2022 roku było to łącznie 3,9 mld minut, w zeszłym 3,5 mld minut.

Jeszcze mocniej spadła liczba wysyłanych wiadomości SMS w roamingu, z 800 mln sztuk do 688 mln.

Jednak, jeśli chodzi o transfer danych w naszych telefonach za granicą, w porównaniu z 2023 roku, w zeszłym roku urósł aż o prawie 22% do poziomu 160 tys TB!

Dlatego tak ważne jest dzisiaj, by przed wybraniem się na urlop za granicę, zaopatrzyć się przede wszystkim w odpowiednie i wystarczające paczki transferu danych do wykorzystania w roamingu.

Orange Flex Travel - rewolucja w roamingu dla wszystkich

Zaczynamy od roamingu dla wszystkich, niezależnie od operatora, z usług którego na co dzień korzystamy w kraju, czyli od nowej usługi - Orange Flex Travel.

Orange Flex Travel to przełomowa usługa oparta na technologii eSIM, która pozwala korzystać z internetu za granicą bez konieczności zmiany operatora. Jako pierwszy operator w Polsce, Orange udostępnił pakiety roamingowe wszystkim chętnym, niezależnie od sieci. Usługa stanowi alternatywę zarówno dla tradycyjnego roamingu, jak i dla ofert międzynarodowych dostawców eSIM.

Dostępne pakiety w Orange Flex Travel

Orange Flex Travel oferuje trzy główne kategorie pakietów dostosowane do różnych potrzeb podróżnych.

Pakiet Tu i Tam - obejmuje ponad 50 najpopularniejszych turystycznie krajów z całego świata, w tym Turcję, Egipt, USA, Tajlandię, Czarnogórę czy Szwajcarię. Ceny wahają się od 20 zł za 1 GB na 7 dni do 55 zł za 3 GB na 15 dni.

Pakiet Brytyjski - dedykowany na wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru, z cenami od 9 zł za 1 GB na 15 dni.

Pakiet UE - dla krajów Unii Europejskiej, z pakietami od 6 zł za 1 GB na 15 dni.

Warto tu nadmienić, iż aktualni klienci Orange Flex, a więc posiadacze subskrypcji komórkowej (najtańszy pakiet kosztuje 35 zł miesięcznie), mogą liczyć na preferencyjne ceny tych samych pakietów. Dla przykładu pakiet Tu i Tam z limitem 10 GB kosztuje dla nich 80 zł.

Ponadto od wczoraj, Orange obniżył stawki w pakietach roamingowych na internet dla czterech popularnych krajów wyjazdowych poza UE - do Turcji, Tajlandii, Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jak korzystać z Orange Flex Travel

Korzystanie z usługi jest intuicyjne i nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Wystarczy pobrać aplikację Orange Flex, wybrać typ konta "Orange Flex Travel" i przejść prostą rejestrację. Następnie należy wybrać kraj, pakiet oraz dokonać płatności za pomocą BLIKA, Apple Pay lub Google Pay.

Kluczową zaletą jest możliwość zakupu pakietu z 30-dniowym wyprzedzeniem bez konieczności natychmiastowej aktywacji. Jeśli pakiet nie zostanie wykorzystany w ciągu 30 dni, Orange zwraca pieniądze. Dodatkowo, gdy pakiet się wyczerpie, można dokupić kolejny nawet bez dostępu do internetu - aplikacja działa w trybie offline.

Co w pozostałych ofertach Orange? Sprawdźmy.

Roaming w UE - jak w domu

Od 15 czerwca 2017 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązuje zasada RLAH (Roam Like at Home), co oznacza, że podróżujący mogą korzystać z telefonu za granicą po cenach krajowych. Zasada ta obejmuje wszystkie 27 krajów członkowskich UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

W ramach roamingu UE klienci Orange mogą korzystać z:

bezpłatnych połączeń wychodzących i przychodzących w ramach limitu krajowego,

bezpłatnych SMS-ów i MMS-ów zgodnie z planem taryfowym,

pakietu internetowego w roamingu UE zgodnie z regulacjami unijnymi

Tak więc, jeśli macie w swojej taryfie nielimitowane rozmowy i wiadomości, będziecie mogli z nich korzystać również w UE bez dodatkowych opłat. Z kolei, liczba dostępnych gigabajtów w roamingu zależy od Waszej oferty i możecie sprawdzić swój limit w aplikacji mobilnej Mój Orange.

Najnowsze zmiany w roamingu UE

Od maja 2025 roku Orange wprowadził korzystne zmiany w roamingu:

zwiększenie limitów GB o 3% w roamingu UE,

obniżenie cen transmisji danych po wykorzystaniu limitu do 6,88 zł za 1 GB,

zmniejszenie opłat dodatkowych za minutę połączenia do 0,09 zł,

redukcja cen połączeń międzynarodowych z Polski do krajów UE do 0,98 zł za minutę.

Bezpieczny roaming poza UE

Zagraniczne wyjazdy to nie tylko UE i dla podróży poza kraje Unii Europejskiej, Orange oferuje od zeszłego roku Bezpieczny Roaming - usługę, która zabezpiecza przed niespodziewanie wysokimi rachunkami w krajach, gdzie koszty transmisji danych mogą dochodzić nawet do 44 zł za 1 MB. Obejmuje ona ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach ich pełną listę możecie sprawdzić wyżej w tabelce.

Mamy tu do wyboru dwa pakiety:

Bezpieczny Roaming 1 GB - pakiet dzienny za 15 zł, który aktywuje się automatycznie przy rozpoczęciu transmisji danych. Pakiet odnawia się codziennie, jeśli użytkownik korzysta z internetu,

Pakiet Roamingowy GO 10 GB - jednorazowy pakiet na 15 dni za 79 zł, idealny na dłuższe wyjazdy.

Usługa Bezpieczny Roaming jest automatycznie włączona klientom abonamentowym z nowymi umowami zawartymi po 20 stycznia 2024 roku. W przypadku wcześniejszych umów, klienci mogą aktywować tę usługę bezpłatnym SMS-em o treści "BR" na numer 80060. Natomiast klienci Orange na kartę wysyłając SMS o treści BR na numer 80214. Oczywiście można to też zrobić bezpośrednio w aplikacji Mój Orange.

Starter roamingowy dla wszystkich

Co ciekawe, podobnie jak w przypadku Orange Flex Travel, klienci innych sieci mogą również skorzystać z usługi Bezpieczny Roaming, wykupując dedykowany starter roamingowy. Zawiera on 3 pakiety po 10 GB:

pakiet 10 GB do wykorzystania w Polsce,

pakiet 10 GB do wykorzystania w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska – zawiera EOG i terytoria zależne),

pakiet 10 GB w roamingu w wybranych krajach poza Unią Europejską.

Starter taki można zakupić bez wychodzenia z domu na Allegro, zarejestrować go online i przed wyjazdem, kartę SIM umieścić w wolnym slocie w smartfonie z obsługą dualSIM.

Praktyczne porady przed wyjazdem

Na koniec przygotowaliśmy dla Was taki mini poradnik, który przyda się przed każdą podróżą zagraniczną.

Przygotowanie telefonu i aplikacji

Przed wyjazdem za granicę warto pobrać aplikację Mój Orange, która umożliwia:

sprawdzenie, czy roaming jest włączony,

weryfikację limitu GB w Unii Europejskiej

włączenie dodatkowych pakietów roamingowych,

ustawienie limitu kosztów za internet.

Kluczowe jest tu też sprawdzenie, czy nasz telefon i karta obsługują LTE, szczególnie w kontekście trwającego procesu wyłączania sieci 3G. W tym celu wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści "KARTA" na numer 80233. Zagraniczni operatorzy również wyłączają technologię 3G, więc bez obsługi LTE jakość połączeń może być znacznie gorsza.

Aktywacja roamingu

Roaming można włączyć na kilka sposobów:

w aplikacji Mój Orange,

na stronie internetowej Orange po zalogowaniu,

SMS-em o treści "AKT ROAMING" na numer 80179.

Natomiast w samym telefonie, możemy to zrobić w jego ustawieniach, w zależności od systemu, z którego korzystamy.

Android: Ustawienia - Sieć i Internet - Karty SIM i sieci komórkowe - Roaming danych

iOS: Ustawienia - Sieć komórkowa - Karty SIM - Roaming danych.

Monitoring kosztów i zarządzanie pakietami

Będąc już za granicą warto na bieżąco sprawdzać wykorzystanie pakietów internetowych w roamingu UE, można to zrobić w aplikacji Mój Orange lub wysyłając SMS-a o treści „ILE” na numer 8095.

Z kolei w przypadku wyjazdów poza UE, aby zminimalizować koszty roamingu, korzystajcie z darmowego WiFi, często dostępnego w hotelach czy restauracjach. Z pomocą tu też przychodzi usługa WiFi Calling, czyli wykonywanie połączeń z wykorzystaniem dostępnej sieci WiFi.

Jak widać powyżej, usługi roamingu w Orange oferują naprawdę bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązania dla każdego rodzaju podróży i dla każdego klienta. Orange Flex Travel czy starter roamingowy stanowią tu przełom, udostępniając konkurencyjne ceny roamingu użytkownikom wszystkich sieci, a dzięki zasadzie "roaming jak w domu" w UE oraz pakietom Bezpieczny Roaming poza UE, podróżujący mogą korzystać z telefonu za granicą bez obaw o niespodziewanie wysokie rachunki.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.