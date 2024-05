Telegrosik z pewnością jest Wam znany, to operator, który działa w Polsce od 20 Lat, z kolei Telegrosik Mobilny to nowy twór, który zastąpił niedawno mało znanego do tej pory operatora IZZI na kartę.

O ofercie Telegrosik Mobilny dowiedziałem się od jednego z naszych Czytelników, grzech byłoby o nim "cosik" nie napisać, bo to obecnie najtańsza oferta na rynku i nie wiem czy nie najtańsza nielimitowana oferta w historii.

Telegrosik Mobilny na kartę

Telegrosik Mobilny to oferta na kartę, w której to możemy skorzystać z trzech cyklicznych pakietów, trzech jednorazowych oraz dwóch dodatkowych pakietów transferu danych. Wszystkie pakiety komórkowe zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS oraz limit transferu danych na poziomie 1 GB, 5 GB i 10 GB.

W opcji odnawialnej (cyklicznej) zapłacicie za nie odpowiednio 9 zł, 14 zł i 20 zł miesięcznie. Z kolei przy jednorazowym wykupieniu któregoś z nich, cena jest wyższa o 2 zł i wynosi 11 zł, 16 zł i 22 zł miesięcznie.

Natomiast w przypadku konieczności dokupienia transferu danych, za 5 GB zapłacicie 9 zł, a za 10 GB - 19 zł.

Dodatkowe pakiety transferu danych nie wyglądają rewelacyjnie, ale cykliczne pakiety komórkowe za 9 zł i 14 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami to nieosiągalny poziom u naszych operatorów, nawet w ofertach łączonych za dwa numery na koncie.

Co jeszcze o tym operatorze można wspomnieć? Ważna kwestia jest taka, że działają na nadajnikach Play (5G) oraz fakt, że to chyba jedyny operator, który przy wyborze numerów wyświetla listę kolejnych cyfr. Tak więc, jak ktoś planuje wykupienie 5 numerów, może trafić na następujące po sobie liczby.

Inne oferty w podobnych cenach

Pakiet za 20 zł nie wzbudza takiej sensacji, podobne nielimitowane w rozmowy i wiadomości oferty dostępne są w zasięgu każdego z operatorów:

Nju mobile na kartę (zasięg Orange) - 19 zł za 20 GB

Virgin Mobile (zasięg Play) - 20 zł za 20 GB

a2mobile na kartę/subskrypcja (zasięg Plus) - 19,90 zł za 10 GB

Cross Mobile (zasięg Plus) - 19,99 zł za 12 GB

Lajt mobile (zasięg Plus) - 20 zł za 10 GB

Lycamobile na kartę (zasięg Plus) - 20 zł za 25 GB

Otvarta (zasięg Plus) - 18,99 zł za 21 GB

Heyah 01 (zasięg T-Mobile) - 19,99 zł za 20 GB

Natomiast pakiet za 9 zł i 14 zł, to obecnie najtańsze opcje na rynku w takiej zawartości. Do tej pory najtańszy nielimitowany w rozmowy i wiadomości pakiet dostępny był tylko w Cross Mobile (zasięg Plus) - 3 GB za 14,99 zł. Można tu wprawdzie wykupić jeszcze pakiet za 16,55 lub nawet 9,99 zł miesięcznie z 12 GB, ale trzeba podpisać umowę na 12 miesięcy.

W zasięgu Play z kolei, za 15 zł miesięcznie dostępna jest oferta na kartę Fakt Mobile, ale mamy tu tylko nielimitowane rozmowy i wiadomości, bez pakietu transferu danych, a w zasięgu Plusa - Otvarta ma pakiet za 14,99 zł z 11 GB transferu danych, ale z płatnymi wiadomościami.

Co poniżej 10 zł? Tu lista jest krótka:

Otvarta - 9,99 zł za 60 minut rozmów (w sieci bez limitów) i płatne wiadomości oraz 2 GB transferu danych

Virgin Mobile - 9 zł za 300 minut, 300 SMS, 1 GB transferu danych

Stock Image from Depositphotos.