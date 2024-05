Od 15 maja w krajach Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązują nowe stawki opłat za roaming. Jeśli przekroczysz limity tzw. "roam like at home", zapłacisz znacznie mniej.

Podczas podróży z jednego kraju UE do innego nie musisz ponosić dodatkowych kosztów za korzystanie z telefonu komórkowego. Obowiązuje wtedy tzw. roaming po cenach krajowych. Oznacza to, że za połączenia (zarówno na telefon komórkowy, jak i stacjonarny), wiadomości SMS oraz transmisję danych (np. przeglądanie stron internetowych, streaming muzyki i wideo) zapłacisz tyle samo, co w swoim kraju. Jednak sytuacja ta zmienia się w momencie, w którym przekroczono limity zawarte w Polityce uczciwego korzystania.

FUP (ang. Fair Use Policy) to zbiór zasad ustanowionych przez krajowych operatorów telekomunikacyjnych, mających na celu zapobieganie nadużyciom usług roamingu w Unii Europejskiej. Wszyscy operatorzy komórkowi w Polsce już dawno wprowadzili te zasady. W ramach polityki FUP mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za minutę połączenia, SMS, MMS lub transmisję danych w roamingu UE. Dotyczy to np. następujących sytuacji:

W okresie czterech miesięcy częściej logujesz się i używasz telefonu w roamingu UE niż w Polsce.

Korzystasz kolejno z wielu kart SIM w ramach roamingu UE.

Karty SIM są przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących na terenie Polski.

Nowe opłaty za roaming w krajach Unijnych. Co się zmieniło?

W takiej sytuacji operator może naliczyć dodatkowe opłaty. Dzięki najnowszym regulacjom unijnym, które weszły w życie 15 maja, opłaty dodatkowe zostały zmniejszone. Do tej pory za przekroczenie limitów nakładane były takie opłaty:

0,12 zł za minutę połączenia wychodzącego,

0,01 zł za minutę połączenia odebranego,

0,01 zł za SMS-a,

0,01 zł za MMS-a,

10,43 zł za GB.

Od wczoraj obwiązują nowe dopłaty za połączenia telefoniczne i SMS-y w obrębie państw członkowskich oraz za korzystanie z internetu mobilnego. Jak wygląda nowy cennik opłat dodatkowych?

0,11 zł za minutę połączenia wychodzącego,

0,01 zł za minutę połączenia odebranego,

0,01 zł za SMS-a,

0,01 zł za MMS-a,

8,45 zł za GB.

Za roaming w Unii zapłacimy mniej

Widać więc, że znaczenie zmieniła się opłata za wykorzystanie 1 GB internetu mobilnego i nieznacznie zmniejszyła się opłata dodatkowa dla połączeń wychodzących. Nowy cennik obowiązuje już u wszystkich operatorów komórkowych w Polsce oraz innych krajach unijnych. W jakich krajach obowiązują te stawki? Niższe opłaty dodatkowe naliczane będą w w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze (w Republice Cypryjskiej), w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Gwadelupie, na Węgrzech, w Irlandii, Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, Martynice, Holandii, Portugalii (także na Maderze i Azorach), na Reunionie (integralna część Republiki Francuskiej), w Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji. Niższe ceny dotyczą też krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Przy okazji warto przypomnieć stawki za połączenia międzynarodowe, które zmieniły się w 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120 i zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMSów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) netto za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) netto za wiadomość SMS. Łatwo więc policzyć, że z doliczonym VAT stawki te wynoszą odpowiednio 1 zł za minutę rozmowy lub 31 groszy za wysłanie wiadomości SMS.