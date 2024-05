Koniec świetnej oferty Orange Free na kartę. Klienci muszą zmienić pakiet

W ostatnim roku Orange zdecydował się na dość kontrowersyjną zmianę w swojej submarce Orange Flex i wycofanie z niej dwóch najtańszych pakietów subskrypcji - rok temu zamknięto pakiet za 25 zł miesięcznie, a w tym roku za 30 zł miesięcznie. Tym samym obecnie najtańsza subskrypcja kosztuje 35 zł miesięcznie.

Koniec pakietu „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”

Pakiet „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” pojawił się w ofercie Orange Free na kartę w kwietniu 2019 roku. To była świetna oferta, bo pozwalała powiększać dostępny bazowy limit transferu danych o 1 GB z każdym jego odnowieniem co miesiąc. Do tego kosztował on 25 zł miesięcznie.

Działał tu też staż, jeśli dny klient korzystał z oferty Orange na kartę do roku czasu, na start dostawał 15 GB w pierwszym miesiącu, 16 GB w drugim, 17 GB w trzecim miesiącu i w każdym kolejnym +1 GB. Klienci ze stażem do 3 lat, zaczynali od pułapu 17 GB, a powyżej 3 lat od 20 GB. Dochodziły tu oczywiście też bonusy za doładowania, promocje, itp., czy kumulacja niewykorzystanego transferu danych.

Jedyna wada tego pakietu, to brak nielimitowanych wiadomości MMS. Orange rok później wycofał się z tego pakietu (nowi klienci nie mogli już go aktywowac), udostępniając w to miejsce nowy - „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, ale już za 30 zł miesięcznie, ze stałym pakietem bazowym 15 GB (początkowo bez kumulacji) i bez rosnącego limitu.

Pocieszające było jednak to, że klienci z aktywną wcześniejszą wersją pakietu mogli nadal z niego korzystać… do teraz. 20 czerwca 2024 roku, Orange wycofuje ten pakiet z oferty, bez możliwości jego odnowienia po tej dacie:

20 czerwca 2024 roku. odwołamy regulamin i zamkniemy możliwość włączenia i korzystania z usługi cyklicznej „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w cenie 7 zł i 25 zł w ofercie Orange na kartę.

Co z klientami, którzy jeszcze korzystają z tych dwóch pakietów? Po 20 czerwca zostaną automatycznie przeniesieni do pakietu „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Co jednak istotne - z zachowaniem jego ceny, zgromadzonych gigabajtów i dni ważności usługi. Jeśli zdecydują się nadal z nich korzystać, co tydzień usługa będzie się odnawiać za 7 zł ze stałym pakietem 3 GB lub co miesiąc za 25 zł ze stałym pakietem 20 GB.

Po nowemu nie będzie już działał oczywiście mechanizm dodający +1GB za każde kolejne odnowienie usługi, w zamian za to Orange daje jednorazowy i bezpłatny bonus 100 GB transferu danych (ważny tyle ile aktualne zgromadzone GB na koncie).

Nowa cena najdroższego pakietu w Orange Free na kartę

Druga zmiana, to podwyższenie opłat za najdroższy pakiet w Orange Free na kartę, który aktualnie kosztuje 39 zł i zawiera bazowy limit transferu danych na poziomie 40 GB (80 GB za aktywację w Mój Orange).

Po 20 czerwca 2024 roku, za kolejne odnowienia Orange będzie pobierał już pełne 40 zł miesięcznie. Do tego znika Social Pass z tego pakietu, a w zamian w miejsce 40 GB transferu danych, dostaniemy 50 GB (100 GB za aktywację w Mój Orange).

Stock Image from Depositphotos.