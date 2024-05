Tak operatorzy namawiają już na abonament - dorzucają smartfona w niskiej cenie

Smartfonów za 1 zł już od dawna nie uświadczymy w ofertach abonamentowych u naszych operatorów. Jednak co jakiś czas pojawiają się promocje, w których można je nabyć w niższej cenie.

Na taką promocję zdecydowali się wszyscy operatorzy „wielkiej czwórki” - Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Jest w niej wiele podobieństw, ale i różnic, przyjrzyjmy się więc im dokładnie.

Smartfony dostępne w niższej cenie

Orange

Orange zdecydował się na udostępnienie w tej promocji trzech smartfonów:

Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB

Samsung Galaxy A15 5G 4/128GB

Motorola moto g34 5G 8/128GB

Play

W Play różnicę mamy tylko w przypadku pierwszej pozycji:

Xiaomi Redmi 12 5G 4/128 GB

Samsung Galaxy A15 5G 4/128 GB

Motorola moto g34 5G 8/128 GB

Plus

Największe różnice są w Plusie, bo ten operator zdecydował się na nieco wyższą półkę smartfonów:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB

Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB

Motorola edge 40 neo 5G 12/256 GB

T-Mobile

Natomiast w T-Mobile mamy podobny zestaw, co w Orange - wręcz 1:1, plus bonus w postaci własnej produkcji:

Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB

Samsung Galaxy A15 5G 4/128 GB

Motorola moto g34 5G 8/128 GB

T Phone (2023) 5G 4/128 GB

U każdego operatora i w przypadku każdego wybranego smartfona w promocji zapłacimy za niego na start 1 zł.

Abonament ze smartfonem w niskiej cenie

Rzecz jasna, by kupić te smartfony w niskiej cenie trzeba podpisać umowę na abonament na 2 lata. Wszyscy operatorzy oferują tu pakiet z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, z nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS - w kraju i roamingu UE, różnice są w transferze danych

Orange - 5 GB transferu danych (brak opcji w cenie promocyjnej na droższy abonament z większym limitem)

Play - 15 GB transferu danych (brak opcji w cenie promocyjnej na droższy abonament z większym limitem)

Plus - 6 GB transferu danych (można wziąć droższy abonament z 50 GB lub 120 GB transferu danych)

T-Mobile - 15 GB transferu danych (brak opcji w cenie promocyjnej na droższy abonament z większym limitem)

Cena za abonament i smartfona w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Na koniec najistotniejsza kwestia, a więc koszt miesięczny takiego promocyjnego zestawu: abonament+smartfon przez całą umowę:

Orange - niezależnie od wybranego smartfona, za każdy z tych zestawów zapłacimy łącznie 59 zł miesięcznie Play - niezależnie od wybranego smartfona, za każdy z tych zestawów zapłacimy łącznie 60 zł miesięcznie Plus - jak wspominałem, operator ten oferuje w promocji droższe smartfony (w 12 ratach 0%) w różnych cenach, więc wyszczególnię je z osobna i podam średni koszt przez 24 miesiące - za abonament i smartfona:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB - 78,50 zł miesięcznie

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB - 73,30 zł miesięcznie

Motorola edge 40 neo 5G 12/256GB - 78,50 zł miesięcznie

T-Mobile - niezależnie od wybranego smartfona, za każdy z tych zestawów zapłacimy łącznie 60 zł miesięcznie

Jak widać promocja z niższymi cenami za smartfony jest bliźniaczo podobna w Orange, Play i T-Mobile, jedynie Plus zdecydował się tu wyróżnić listą droższych smartfonów, za to w cenie dużo niższej niż aktualne ceny rynkowe za te urządzenia.

