Schowek? Na co to komu. Teraz wystarczy komunikator

Telegram od lat stara się nas przekonać, że to jeden z najbardziej rozbudowanych komunikatorów na świcie. I coś w tym musi być. Już od dłuższego czasu jest moim ulubionym sposobem komunikowania się z przyjaciółmi i najbliższymi, choć niektórzy wciąż pochodzą do niego bardzo sceptycznie wybierając rozwiązania konkurencji. Nie da się jednak ukryć, że ekipa pracująca nad jego udoskonalaniem doskonale wie, co robi. I nie mówię tu wyłącznie o wprowadzaniu wersji płatnej z abonamentem, które oferuje rozbudowane funkcje oraz niedostępne w podstawowej wersji dodatki. Najnowsza aktualizacja, z numerkiem 10.7 nie tylko usprawnia działanie niektórych dostępnych wcześniej elementów, ale również wprowadza nowe. Co pojawiło się w Telegramie w tym tygodniu?

Zapisane Wiadomości 2.0. Co nowego w Telegramie?

Największą zmianą aktualizacji 10.7 Telegramu jest wprowadzenie do komunikatora usprawnionego systemu zapisanych wiadomości, które w aplikacji pojawiły się już kilka lat temu. To miejsce, w którym użytkownicy mogą przechowywać wiadomości z innych rozmów, zapisywać notatki, prowadzić dziennik, ustawiać przypomnienia i wiele innych. Nowa aktualizacja sprawia, że z zapisywanych wiadomości zmienia się w rozbudowany system przechowywania linków, multimediów i zakładek. Użytkownicy mogą teraz wyświetlać zapisane wiadomości wg czatu lub w formie listy, organizować je za pomocą tagów i korzystać z nowej karty "Zapisane" udostępnianych multimediach, aby uzyskać dostęp do wiadomości zapisanych z dowolnego konkretnego czatu. Jak czytamy w podsumowaniu aktualizacji:

Tryb pokaż jako czaty umożliwia wyświetlenie listy czatów, z których zostały przekazane wiadomości. Czaty te będą zawierać wszystkie wiadomości przekazane przez ciebie do Zapisanych wiadomości od użytkowników, grup i kanałów. Możesz przypiąć dowolny z tych czatów na górze. Czaty, grupy i kanały mają sekcję udostępnionych multimediów, która umożliwia szybki dostęp do zdjęć, linków, muzyki i innych. Ta aktualizacja dodaje również nową kartę „Zapisane”, zawierającą wszystkie wiadomości z tego czatu, które przekazałeś do swoich Zapisanych wiadomości.

- dodatkowo, użytkownicy Telegram Premium mogą skorzystać z wielu tagów, które usprawnią wyszukiwanie i katalogowanie zapisanych wiadomości.

Telegram 10.7. Sporo nowości w popularnym komunikatorze

Inną, ważną nowością w Telegram 10.7 jest możliwość wysyłania jednorazowych wiadomości multimedialnych - nie tylko zdjęć. Opcja Wyświetl raz jest teraz dostępna dla wiadomości głosowych i wideo. Takie wiadomości można odtworzyć tylko raz, po czym zostaną automatycznie i bezpowrotnie usunięte.

Jednak to nie koniec nowości. Prowadząc rozmowy prywatne 1-1 można teraz sprawdzić, o której godzinie zostały otworzone i przeczytane wiadomości. Czasy odczytu mają własne ustawienia prywatności, oparte na ustawieniach prywatności statusu Ostatnio widziano. Ukrywając przed wybranymi kontaktami czas ostatniej aktywności można również ukryć przed nimi możliwość podejrzenia statusu odczytu wiadomości.

Co jeszcze innego pojawiło się w Telegramie? To m.in. jednostronny czas ostatniej aktywności i odczytu (Premium), dodatkowe uprawnienia wiadomości prywatnych (Premium), krótszy czas ładowania i wysoka jakości relacji (Premium), nowy wygląd udostępnionych kontaktów i lepszej jakości wiadomości wideo na iOS.

Na koniec jest jedna drobna zmiana przygotowana z myślą o użytkownikach komunikatora Telegram w wersji na macOS. Jeśli nie podoba wam się domyślna ikona aplikacji, możecie ją zmienić przechodzą do Ustawienia > Wygląd. Na liście, do wyboru, jest kilka wersji kolorystycznych. Jest też coś, dla posiadaczy Telegram Premium - kolorowe wariacje na temat podstawowej ikonki oraz dodatkowe opcje graficzne.