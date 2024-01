Ta usługa była na ustach wszystkich. Dzisiaj znika z rynku

Kilka tygodni temu rozegrała się w świecie technologii niemała rewolucja w związku z dostępnością komunikatora iMessage na smartfonach z Androidem. Za całe to zamieszanie odpowiedzialny był produkt Beeper Mini, którego twórcy rzucili rękawicę Apple i wierzyli, że mają szansę wygrać z ich polityką.

Beeper Mini i związane z nim kontrowersje

Szybko jednak okazało się, że nie bardzo mają na co liczyć. Apple blokowało ich produkty, ci stale próbowali szukać drogi dookoła by zapewnić swoim fanom dostęp do obiecanego produktu. Nie trwało to jakoś spektakularnie długo, bo po kilku tygodniach złożyli broń i powiedzieli, że to już ich ostatnia wersja aplikacji, zapowiadając jednocześnie swój autorski multiplatformowy komunikator, który ma trafić na rynek jeszcze w tym roku.

Po drodze słyszeliśmy jeszcze o tym, że część użytkowników która zdecydowała się na skorzystanie z ich produktu naraziła się Apple — i firma zablokowała im dostęp do iMessage na ich komputerach Mac. Ale saga ta właśnie dobiega końca, bowiem twórcy Beepera Mini oficjalnie wycofują się z gry.

To już definitywny koniec Beeper Mini. Aplikacja znika z Google Play

Raptem kilka tygodni od ostatnich prób twórców, ogłosili oni na swoim Twitterze, że aplikacja bezpowrotnie znika ze Sklepu Google Play. Tym samym nowi użytkownicy nie będą już mogli nawet zaryzykować blokadą komputera przez Apple i sprawdzić iMessage na ich smartfonie z Androidem. Obecni użytkownicy wciąż mogą jednak mieć doń dostęp — przynajmniej tak długo, jak Apple nie zdecyduje się nałożyć blokady. Wykonany mostek by iMessage mogło działać na Androidzie kosztowało Beeper Mini niemałe pieniądze, co sami twórcy przyznają, ale na zakończenie postanowili oni uczynić swoje autorskie rozwiązanie open source.

Źródło: Depositphotos

Na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość

Jeżeli zależy wam na korzystaniu z iMessage, przynajmniej na tę chwilę, nie pozostaje wam nic innego, jak tylko zakupić sprzęt od Apple. To ich autorskie rozwiązanie i mimo nacisków z różnych stron — firma robi co tylko w jej mocy, by nie musieć się otwierać na inne sprzęty.

Użytkownicy forum Reddit dzielą się teraz dobrymi wieściami. Po kilku tygodniach które minęły od blokady ich iMessage na komputerach za używanie Beeper Mini, Apple zdecydowało się na odblokowanie im dostępu do komunikatora. To bez wątpienia dobre wieści dla wszystkich, którzy z dnia na dzień przez kombinatorykę i obietnice bezpieczeństwa ze strony Beeper Mini stracili dostęp do usługi na swoich komputerach. Czasem nawet tych jeszcze pachnących nowością.