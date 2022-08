Dwa lub trzy numery w submarkach „wielkiej czwórki” - tanio i jest w czym wybierać

Oferty submarek, czy jak ja to nazywam - poczekalni dla osób uciekających z abonamentów w Orange, Play, Plus i T-Mobile, to nie tylko świetna opcja dla pojedynczych klientów, ale i na wzięcie dwóch czy nawet trzech numerów.

W rozmowach o wyższości abonamentów z długoterminowym zobowiązaniem nad ofertami bez zobowiązania (lub z miesięcznym okresem wypowiedzenia) to jeden z głównych argumentów, iż w abonamencie korzystnie wypada dobieranie do numeru głównego dodatkowych numerów dla bliskich. Jak to wygląda w submarkach? Sprawdźmy.

Pod uwagę bierzemy oferty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z minimum 10 GB transferu danych na jeden numer w grupie.

Oferty dla dwóch lub trzech numerów w submarkach Orange

Bez wątpienia najlepszą opcją dla kilku numerów w submarkach Orange będzie nju mobile, ale zerknijmy najpierw na ofertę Orange Flex. Jak wiemy od jakiegoś czasu można tu dobrać do numeru głównego kilka numerów za 15 zł każdy.

Z uwagi na to, że internet mobilny jest tu współdzielony, a nasz limit na numerze to minimum 10 GB transferu danych, jako numer głównym musimy wybrać subskrypcję za 30 zł miesięcznie z 30 GB transferu danych. I tak, dla dwóch numerów zapłacimy tu 45 zł miesięcznie - 22,50 zł na numer, a dla trzech numerów 60 zł miesięcznie - 20 zł za numer.

Nieco inaczej to wygląda w nju mobile, wprawdzie również mamy tu współdzielony internet dla wszystkich numerów na koncie. Jednak za numer główny płacimy tu 29 zł, a za pierwszy dodatkowy zaledwie 9 zł. Razem daje nam to 38 zł - po 19 zł na numerze. Tak samo, gdy dobieramy trzeci numer, średnio wyniesie to nas na każdy 19 zł.

Co więcej, na start mamy tu 30 GB transferu danych na konto, ale już po pół roku podwaja się nam on, a po dwóch latach potraja. Tak więc w rezultacie uzbiera się nam po 30 GB na koncie. Liczy się staż numeru głównego, więc jak już mamy przez taki okres numer w tej sieci, górny limit transferu wskakuje nam od razu dla wszystkich.

Oferty dla dwóch lub trzech numerów w submarkach Play

Zdecydowanie gorzej wygląda to w submarkach Play. W przypadku Red Bull Mobile oferta bez zobowiązania kosztuje 30 zł i zawiera 10 GB transferu danych, ale nie ma dedykowanej oferty dla większej liczby numerów. Przy dwóch numerach zapłacimy więc 60 zł, a przy trzech 90 zł.

Natomiast w Virgin Mobile jest już taka oferta, ale tylko z dwuletnim zobowiązaniem, a w ofercie na kartę najtańszy pakiet kosztuje 25 zł. Brakuje w nim MMS-ów, ale jest za to sporo transferu danych - dla nowych klientów 35 GB, a dla obecnych 15 GB. W obu wersjach, przy dwóch numerach koszt wyniesie nas 50 zł, a przy trzech 75 zł miesięcznie.

Oferty dla dwóch lub trzech numerów w submarkach Plus

Plus ma tylko jedną submarkę (nie licząc zależnych operatorów wirtualnych - bez dedykowanej oferty dla większej liczby numerów) - Plush. Mamy tu też tylko jedną ofertę bez zobowiązania za 25 zł miesięcznie z limitem transferu danych 15 GB, który rośnie po dwóch latach do 20 GB.

W ofercie z kilkoma numerami, za każdy z tych planów zapłacimy 5 zł mniej. Tak więc przy dwóch numerach będzie to 40 zł, a przy trzech 60 zł - 20 zł na numerze. Co ważne, w odróżnieniu od Orange Flex czy nju mobile, transfer danych nie jest współdzielony i od razu na każdym numerze będzie 15 GB, a po dwóch latach 20 GB.

Oferty dla dwóch lub trzech numerów w submarkach T-Mobile

W submarce T-Mobile - Heyah również nie ma dedykowanej oferty dla większej liczby numerów, ale mają tak tani pakiet w subskrypcji, że ciężko by tu było jeszcze schodzić z tej ceny.

Subskrypcja ta kosztuje 19,99 zł i oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości zawiera 20 GB transferu danych. Przy dwóch numerach zapłacimy tu 39,98 zł, a przy trzech 59,97 zł miesięcznie.

Podsumowując, z wyjątkiem Play, w submarkach Orange, Plus i T-Mobile mamy podobne w zawartości i cenie usługi dla dwóch lub trzech numerów na koncie. Jednak na start, najbardziej atrakcyjna wydaje się oferta Heyah, gdzie od razu na każdym numerze mamy przyznany transfer 20 GB, w nju mobile następuje to po pół roku, a w Plush po dwóch latach.

