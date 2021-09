Dzięki nowej aktualizacji Telegrama nareszcie nie pomylisz okna rozmowy

Nowe motywy czatu. Nareszcie można będzie łatwo odróżnić rozmowy

To prawdopodobnie najważniejsza i największa z dzisiejszych nowości: motywy czatu. Modyfikować kolory i zmieniać tła rozmów w Telegramie można już od dawien dawna - ale to pierwszy raz, kiedy twórcy pozwalają zmienić wygląd okienek dla poszczególnych rozmów. Przygotowali dla nas osiem motywów, które można zastosować w konkretnych okienkach - co istotne, to opcja która działa wyłącznie w przypadku prywatnych rozmów, nie można z niej skorzystać w przypadku konwersacji grupowych. Każda z propozycji to nie tylko specjalnie przygotowane tła, ale także gradientowe dymki.

Zarówno Ty, jak i Twój rozmówca możecie wybrać motyw dla obu stron i sprawić, by każda rozmowa była łatwa do rozpoznania, nawet jeśli nie możesz znaleźć swoich okularów. W ten sposób możesz ustawić różne motywy czatów ze współpracownikami i członkami rodziny (...)

Aby ustawić motyw czatu w systemie Android, dotknij nagłówka czatu » ⋮ » Zmień kolory. W systemie iOS stuknij nagłówek czatu » ⋯ » Zmień kolory. Twój rozmówca zobaczy motyw, jeśli używa najnowszej wersji Telegrama.

Każdy motyw jest dostępny w wersji dziennej i nocnej i będzie odpowiadał ustawieniom trybu nocnego aplikacji — niezależnie od tego, czy przez cały dzień jest ciemno, czy też Twoje czaty podążają za słońcem.

Te pierwsze 8 motywów to dopiero początek – nasi projektanci już pracują nad dodaniem kolejnych.

To nie koniec kosmetyki. Telegram doczekał się interaktywnych emoji

Drugą z dzisiejszych nowości są... interaktywne emoji. Od wielu miesięcy firma serwuje autorskie, animowane, piktogramy, których lista stale się poszerza. Teraz poszli o krok dalej - i po dotknięciu animowanych ikonek uruchomimy efekt pełnoekranowy, wyglądający... podobnie jak pełnoekranowe efekty w iMessage.

Jeśli Ty i Twój rozmówca macie otwarty czat w tym samym czasie, animacje i wibracjebędą odtwarzane jednocześnie na Waszych urządzeniach, dzięki czemu poczujecie się blisko, nawet gdy jesteście daleko od siebie.

Teraz dowiesz się kto w niewielkiej grupie odczytał wiadomość

Dotychczas widać było, że ktoś z rozmówców w grupie przeczytał wiadomość - ale kto? Nie wiadomo. Był podwójny "ptaszek" - i tyle. Najnowsza aktualizacja pozwoli rozwinąć informacje na temat tego, kto widział wiadomość - dzięki czemu mamy pewność, że osoba do której ją kierujemy widziała jej treść. Co ciekawe - dane na temat odczytu wiadomość przechowywane będą wyłącznie przez siedem dni.

Ostatnia z nowości - nagrywanie transmisji na żywo

Ostatnią z dzisiejszych nowości jest opcja nagrywania czatów wideo i transmisji na żywo:

Administratorzy mogą rozpocząć nagrywanie bezpośrednio z menu transmisji na żywo lub czatu wideo – z opcjami nagrywania wideo i dźwięku lub tylko dźwięku. Aby nagrać wideo, wybierz orientację końcowego pliku wideo – pionową lub poziomą. Po zakończeniu nagrywania lub zakończeniu transmisji plik jest natychmiast przesyłanydo twoich Zapisanych wiadomości.