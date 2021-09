WhatsApp na wielu urządzeniach, ale nie smartfonach

Zanim zakrzykniecie z radości, muszę ostudzić Wasz zapał. WhatsApp nadal nie pozwala na logowanie się na to samo konto, to znaczy ten sam numer, na wielu smartfonach. Bardzo mi brakuje ten opcji, ponieważ zdarza mi się zmieniać telefon lub korzystać z dwóch i zachowanie synchronizacji wiadomości pomiędzy nimi jest utrudnione lub niemożliwe. Przesiadka z iOS-a na Androida i vice versa nie jest łatwa, ale dla upartych możliwa. Na tę chwilę cieszyć się możemy za to z obsługi WhatsAppa na innych urządzeniach, czyli komputerze.

Jak połączyć nowe urządzenie z kontem WhatsApp?

Na tę chwilę WhatsApp pozwala na podłączenie czterech niezależnych urządzeń od smartfona. Jest to możliwe z poziomu wersji beta w aplikacji na iOS-a. Jeśli zaktualizowaliście aplikację w App Store, to przejdźcie do Ustawień, znajdźcie sekcję Połączone urządzenia, a następnie znaleźć na dole Beta na wiele urządzeń. Po wejściu do programu beta zostaniemy wylogowani z dotychczas używanych urządzeń, więc niezbędne jest dodanie ich ponownie z poziomu aplikacji mobilnej. Zrobimy to w ten sam sposób, co do tej pory, czyli skanując kod QR kamerą telefonu na ekranie komputera.

Gdy to zrobicie, aplikacja na komputerze także pokaże, że korzystacie z bety. Jej wygląd znacząco się nie zmienia, jeśli pojawiły się tu jakieś mniejsze szlify, to naprawdę minimalne. Z aplikacji korzysta się w dokładnie ten sam sposób, jak dotychczas, ale różnicą jest sposób łączenia komunikatora z serwerami. Pośrednikiem nie jest już nasz smartfon, który musiał być cały czas włączony i podłączony do Sieci. Teraz aplikacja łączy się z serwerami samodzielnie, dzięki czemu nie polegamy na łączności pośredniej. Niby nic wielkiego, bo przecież zazwyczaj mamy włączony telefon i podłączony do Internetu, ale w niektórych sytuacja jest to niemożliwe lub z wyboru wylogowujemy go z sieci operatora - od teraz nie będzie to problemem.

WhatsApp wspiera maksymalnie 4 inne urządzenia

Z takim wsparciem wielu urządzeń przez WhatsApp, do jednego konta/numeru można podłączyć do aplikacji desktopowej, webowej, a także Portal (od Facebooka), czyli gadżet z ekranem i głośnikiem umożliwiający prowadzenie rozmów audio i wideo. W każdym przypadku połączenie będzie bezpośrednie z serwerami WhatsAppa, a takie okoliczności otwierają szeroko drzwi dla aplikacji dedykowanej iPadowi, na którą czekamy od lat. Co prawda niektórzy korzystają z web-aplikacji uruchomionej w samodzielnym oknie Safari (przypinanie ikony do ekranu głównego), ale wielokrotnie zdarzyło mi się utracić sesję po zalogowaniu, a największym problemem pozostaje brak właściwej obsługi powiadomień o nowych wiadomościach.

WhatsApp musi być gruntownie przebudowywany, by Facebook mógł wprowadzać większe nowości, jak ta opisana wyżej. Sytuacja przypomina mi nawet tę dotyczącą Skype'a po przejęciu przez Microsoft, ponieważ komunikator działał w oparciu o połączenia P2P, więc na serwerach nie zapisywała się np. historia rozmów. Przez to niemożliwe było kontynuowanie rozmowy tekstowej na innym urządzeniu, bo wiadomości nie synchronizowały się. WhatsApp wykonuje teraz spory krok naprzód, ale to raczej nie wszystko, czego oczekują od niego użytkownicy.