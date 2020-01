Raczej mało kto spodziewał się takiego obrotu sprawy. Wydawało się, że z chwilą nastania epoki smartfonów, telefony z klapką przejdą na zawsze do lamusa. Tak się nie dzieje, bo za sprawą zaginanego ekranu otrzymujemy smartfony z klapką.

To wciąż gadżet, bajer i ciekawostka, ale niewykluczone, że tego rodzaju konstrukcje staną się w pewnym momencie wręcz powszechne. Tendencja do chęci posiadania przez klientw coraz większego ekranu jest wyraźnie zauważalna, ale pewnej granicy nikt nie chce przekraczać. Odpowiedzią na problem rosnących smartfonów mogą być właśnie składane ekrany, bo rozmiar urządzenia można zmniejszyć o połowę przed schowaniem do kieszeni, torby czy plecaka. W codziennym użytku nie byłoby trudno znaleźć zastosowanie dla tak dużych ekranów, ale producenci mają przed sobą jeszcze wiele wyzwań.

Składane smartfony, czyli powrót telefonów z klapką

Do nich należy na pewno wytrzymałość samego wyświetlacza, ale także i kwestia komfortu użytkowania smartfona po złożeniu obudowy. Niewielkie ekrany na froncie urządzenia są mało przydatne, a użytkownicy bywają skazani na używanie ogromnego lub niedużego ekranu. W klasycznych składanych konstrukcjach najpopularniejszymi modeli są oczywiście Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X, ale to Motorola RAZR Flip wzbudziła niedawno największe emocje, bo powrót klasycznego designu połączonego z nowoczesną technologią, dzięki której wewnątrz klapki ukryto składany ekran o proporcjach 21:9 zrobił niemałe wrażenie.

W najnowszym odcinku podcastu dyskutujemy właśnie na temat składanych smartfonów, ale nie tylko, bo trudno w czasie takiej rozmowy pominąć innych graczy oraz premiery, które czekają nas w 2020 roku. Przed mikrofonem znaleźli się Albert Lewandowski i Konrad Kozłowski. Miłego słuchania!

Podcast Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w:

Nasze materiały wideo o składanych smartfonach: