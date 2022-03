Plus rozdaje telefony uchodźcom z Ukrainy

Szerzej o darmowych starterach i usługach telekomunikacyjnych dla uchodźców z Ukrainy pisaliśmy już dwukrotnie - linki ze szczegółami tych działań wszystkich operatorów znajdziecie w poniższych linkach.

Teraz Plus zapowiedział, iż będzie udostępniał potrzebującym z Ukrainy telefony, które będą mogli nabyć za 1 zł. Telefony te dostępne są dla ukraińskich uchodźców w oddziałach Plusa na terenie całego kraju, i aby je otrzymać wystarczy okazać paszport lub dowód osobisty:

Plus cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Teraz, oprócz darmowych starterów Plusa i Plusha Na Kartę z aktywowanym bezpłatnym pakietem 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone, uchodźcy mogą również kupić telefony dostępne w ramach symbolicznej opłaty. Aby nabyć telefon za 1 zł wystarczy udać się do punktu sprzedaży oraz okazać dokument tożsamości potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.