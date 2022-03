Jeszcze szersze wsparcie od operatorów w Polsce dla obywateli Ukrainy

Na początek były to darmowe startery i pomoc przy rejestracji numerów w Polsce, później doszły darmowe pakiety minut, wiadomości i transferu danych, teraz zaczynają udostępniać już nielimitowane połączenia czy wiadomości na ukraińskie numery, by ułatwić kontakt z rodzinami, które znajdują się na terenie Ukrainy.

Podsumujmy więc i zaktualizujmy najnowsze informacje dla obywateli Ukrainy od wszystkich naszych operatorów infrastrukturalnych - Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Orange - wsparcie dla Ukrainy

Orange, wraz z darmowymi starterami dodatkowo włącza na nich obywatelom Ukrainy bezpłatne połączenia w Polsce oraz wiadomości SMS/MMS, do tego 100 darmowych minut do Ukrainy oraz 30 GB internetu. Pakiet ten ważny jest przez 31 dni.

Do tej pory Orange rozdał już w przygranicznych punktach ponad 10 tysięcy takich starterów, a jak widać po wzrostach liczby połączeń, wysłanych wiadomości czy zużyciu transferu danych w tych miejscach, okazują się one niezwykle przydatne.

Jak podaje rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński dla przykładu, wczoraj mobilny transfer danych pomiędzy Polską a Ukrainą osiągnął pułap 427 GB, a przed wojną standardem był dzienny ruch na poziomie niespełna 2 GB. Podobnie spory wzrost był w przypadku wysyłki wiadomości SMS - 227 tysięcy sztuk, a w normalnym okresie 6 tysięcy dziennie.

Oprócz oferty na kartę Orange przygotował specjalny pakiet dla obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli skorzystać z Orange Flex (do tej pory z tej subskrypcji skorzystało już 7 tysięcy obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce jeszcze przed inwazją) - pakiet ten obejmuje 100 minut rozmów międzynarodowych na Ukrainę za 0 zł, wystarczy po aktywacji numeru w Orange Flex wpisać w zakładce z kodami promocyjnymi UKRAINA.

Play - wsparcie dla Ukrainy

Operator Play również oferuje darmowe startery z aktywnymi pakietami usług, z tym że aktualnie doszły do nich nielimitowane połączenia i wiadomości SMS wysłane na numery telefonów ukraińskich sieci komórkowych – Kyivstar, Vodafone oraz lifecell.

Tak więc obecnie ten darmowy pakiet wygląda następująco:

Nielimitowane rozmowy i SMSy na Ukrainę (do ukraińskich sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone, lifecell);

120 minut na połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce;

10 GB transmisji danych.

Pakiet ten można aktywować kodem *111*201*1# lub w aplikacji mobilnej Play24.

Plus - wsparcie dla Ukrainy

Plus rozszerzył dystrybucję darmowych starterów dla obywateli Ukrainy na cały kraj. Darmowe startery Plus Na Kartę oraz Plush na Kartę są rozdawane we wszystkich punktach sprzedaży usług Grupy Polsat Plus.

Po rejestracji karty SIM, można od razu korzystać z włączonego już pakietu 500 minut na rozmowy z numerami komórkowymi sieci Kyivstar, Lifecell i Vodafone. Dodatkowo kodem *136*11*9999# można włączyć za darmo pakiet 10 GB transferu danych.

T-Mobile - wsparcie dla Ukrainy

T-Mobile podobnie jak Plus dystrybuuje darmowe startery dla obywateli Ukrainy na terenie całego kraju oraz podobnie jak Play oferuje nielimitowane połączenia oraz wiadomości SMS do Ukrainy, a od dziś zniósł opłaty roamingowe.

Jeśli chodzi o nielimitowane połączenia międzynarodowe i wiadomości SMS, dostępne one są dla wszystkich klientów T‑Mobile - na kartę, Heyah na kartę, MIX, indywidualnych i biznesowych na taryfie Magenta Biznes i Jump proFirma do 31 marca tego roku.

W ofertach na kartę nielimitowany pakiet włączany jest automatycznie, a w ofertach abonamentowych można go włączyć samemu w aplikacji mobilnej „Mój T‑Mobile” lub wysyłając SMS o treści TAK na numer 80008.

Z kolei zniesienie opłat roamingowych oznacza dla klientów korzystających z kart SIM od T-Mobile na terenie Ukrainy, iż będą mogli wykonywać nielimitowane połączenia oraz wysyłać wiadomości SMS/MMS na numery ukraińskie i polskie.

Ponadto klienci ofert na kartę i abonamentowi w T-Mobile i Heyah, mogą bezpłatnie aktywować sobie pakiet 10 GB transferu danych, a ważność konta obywateli Ukrainy przedłużona zostanie o 100 dni.

Co ważne jeszcze na koniec, T-Mobile wyzerował dziś automatycznie koszty połączeń międzynarodowych - z Polski do Ukrainy oraz w roamingu w Ukrainie, które ponieśli klienci abonamentowi, w okresie od 24 lutego do dnia udostępnienia promocyjnych usług.

Źródło: Orange, Play, Plus, T-Mobile.

