Darmowe startery, bezpłatny roaming i duże obciążenia przy granicy. Polscy operatorzy przed dużym wyzwaniem

Wiadomym jest, iż same darmowe usługi i pakiety w ofertach na kartę w Orange, Plus, Play i T-Mobile to jedno, ale aby z nich skorzystać obywatele Ukrainy w kraju i też uchodźcy przy granicy, muszą zarejestrować te numery na kartę w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W tym celu wszyscy operatorzy infrastrukturalni zgodnie udostępnili darmowe startery, które są dystrybuowane głównie na przygranicznych terenach dla ukraińskich uchodźców, ale też na terenie kraju dla obywateli Ukrainy już przebywających w Polsce w celu ułatwienia im kontaktu z bliskimi w swoim kraju. Dodatkowo wolontariusze i pracownicy sieci pomagają w szybkim przejściu przez proces rejestracji tych starterów.

Darmowe startery dla Ukrainy od Orange

Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński podał na swoim koncie na Twitterze, że przez weekend w ten sposób udostępniono i zarejestrowano 4 tysiące starterów tej sieci.

Od piątku przekraczającym polską granicę obywatelom Ukrainy rozdaliśmy ponad 4 tys. starterów i pomagamy je rejestrować. Na każdym jest miesiąc połączeń w Polsce za darmo (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB internetu.

Najnowsze informacje na blogu Orange, mówią już o 5 tysiącach takich starterów.

To siłą rzeczy niemal natychmiast spowodowało nagły wzrost w ruchu w tej sieci, jednak dzięki szybkiej reakcji Orange we współpracy z T-Mobile, na tę chwilą sieć działa bez większych zakłóceń.

Na stacji bazowej niedaleko przejścia granicznego w Medyka zrobiliśmy rekonfigurację pasma i zwiększyliśmy pojemność sieci. Dzięki temu łączność poprawiła się, chociaż dalej obciążenie stacji jest ogromne. Dziękujemy T- Mobile Polska za szybkie współdziałanie.

Darmowe startery dla Ukrainy od Play

Play również udostępnił obywatelom Ukrainy możliwość darmowego zaopatrzenia się startery tej sieci i udziela pomocy przy ich rejestracji. Zapytaliśmy bezpośrednio operatora, ile tych starterów już zostało przekazanych, ale nie dysponują jeszcze takimi danymi:

Dla przekraczających granicę przygotowaliśmy darmowe startery, które na miejscu są rejestrowane i aktywowane. Poprosiliśmy nasze koleżanki i kolegów o statystyki, ale sytuacja jest na tyle dynamiczna, że skupiamy się bezpośrednio na pomocy.

Poprzednie 1 z 1 Następne

Play podobnie odnotował duży wzrost ruch w swojej sieci, ale podobnie jak Orange sytuację mają opanowaną i nie należy się spodziewać większych problemów z dostępnością usług na terenach przygranicznych.

Od piątku od godzin porannych zaobserwowaliśmy zwiększony ruch w sieci Play na terenach przygranicznych. Dość szybko w miarę odległości od granicy ten ruch się rozkłada na kolejne stacje. Ze względu na jego specyfikę (głównie rozmowy i komunikacja tekstowa) zwiększenie ruchu nie wpływa liniowo na obciążenie sieci. Wszystkie usługi są dostępne i działają poprawnie. Monitorujemy sytuację na bieżąco.

Darmowe startery dla Ukrainy od Plus

Oprócz opisanych przed weekendem darmowych pakietów minut i transferu danych, Plus rozdaje i rejestruje darmowe startery na terenach przygranicznych (m.in. w Przemyślu, Dorohusku oraz Ustrzykach Dolnych.), z już włączonym darmowym transferem, dostępnym od razu po rejestracji:

Plus na kartę – 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie,

Plush na kartę – 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie.

Plus podaje dokładną lokalizację tych punktów, są to:

była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne

Szkoła Podstawowa im. Poety Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej, Krowica

Sama 183

Sama 183 Hala Sportowa w Medyce, Medyka 285

Świetlica Wiejska w Korczowej, Korczowa 155

Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło

Dworzec PKP w Przemyślu, plac Legionów 1, Przemyśl

Punkt autobusowy, Tesco, ul. Lwowska 40, Przemyśl

Przejście Graniczne Korczowa.

Darmowe startery dla Ukrainy od T-Mobile

Aby zapewnić uchodźcom kontakt z bliskimi i dostęp do informacji, wolontariusze, w tym pracownicy T‑Mobile, będą rozdawać obywatelom Ukrainy darmowe startery Heyah i T‑Mobile na kartę w punktach recepcyjnych na granicy, w przygranicznych sklepach, na stacjach benzynowych oraz na dworcach PKP i PKS. Karty SIM zostały skonfigurowane tak, aby móc od razu korzystać z pakietu 300 darmowych minut (wymiennych na SMS-y) do Ukrainy, 10 bezpłatnych gigabajtów oraz wydłużonej o 100 dni ważności konta.

Podobnie T-Mobile rozdaje przy granicy darmowe startery dla uchodźców z Ukrainy z włączonym już pakietem usług, dostępnym po rejestracji. Przez weekend do punktów przygranicznych dostarczono już dodatkowych 35 tysięcy darmowych kart SIM, a dziś ma dotrzeć do nich kolejne 100 tysięcy.

T-Mobile również podaje dokładną lokalizację tych punktów:

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, Dorohusk,

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, Dołhobyczów,

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, Horodło,

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, Lubycza Królewska,

świetlica w Korczowej, Korczowa 155,

hala sportowa w Medyce, Medyka 285,

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, Krowica Sama,

Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, Ustrzyki Dolne,

Przemyśl – Dworzec Kolejowy,

w przygranicznych sklepach Żabka, Biedronka, Kolporter, HDS, RUCH, Świat Prasy oraz Saloniki Trafika, a także okolicznych stacjach benzynowych,

na dworcach PKS i PKS największych polskich miastach, tj.: Lublin PKS, Łódź Kaliska PKS, Kraków PKS, Poznań PKS, Wrocław PKS, Dworzec Zachodni Warszawa.

Orange, Play, Plus i T-Mobilev znoszą opłaty roamingowe

To jeszcze nie wszystko, na tę wszyscy główni operatorzy poinformowali już o rezygnacji z opłat roamingowych za korzystanie z połączeń głosowych oraz transmisję danych dla abonentów sieci komórkowej Vodafone Ukraina.

Dzięki temu, użytkownicy tej sieci będą mogli wykonywać bezpłatne połączenia głosowe miedzy Polską a Ukrainą oraz na terenie naszego kraju, a także korzystać z transmisji danych. Brak opłat roamingowych umożliwi także sieci Vodafone Ukraina stworzenie specjalnej oferty dla swoich abonentów przebywających na terenie Polski.

Ze wspomnianą na początku specjalną ofertą przygotowaną przez operatorów można zapoznać się w naszym wpisie - Orange, Play, T-Mobile i Plus reagują na wojnę na Ukrainie.

Stock Image from Depositphotos