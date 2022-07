Telefon przegrywa z telewizorem. Ale już o włos

Aż 92 proc. ankietowanych Polaków korzysta wciąż z telewizora. Ale następnym urządzeniem do konsumpcji mediów jest telefon, w tym smartfon. Różnica pomiędzy nimi jest minimalna.

Pomiar przeprowadził Krajowy Instytut Mediów. Obejmuje on okres od lipca zeszłego roku do marca obecnego. Ankietowani byli pytani jakich urządzeń używają do odbioru mediów.

Telewizor pierwszy, ale już inaczej

Wciąż na pierwszym miejscu jest telewizor. Korzystanie z niego zadeklarowało 92 proc. ankietowanych. Ale na drugim miejscu są już telefony, z podziałem na komórki z klawiszami i smartfony. Oczywiście więcej osób używa do konsumpcji treści tych drugich – to 75,2 proc. badanych. W telefonach starszego typu użytkownicy słuchają przede wszystkim radia oraz plików muzycznych.

Także sposób korzystania z telewizji jest inny niż jeszcze kilka lat temu. Smart TV, dzięki której mamy odstęp do Internetu albo treści VOD używa już 48,1 proc osób. Przystawki smart do telewizorów ma 1,7 proc badanych.

Wciąż popularnym medium jest radio. Jakiś czas temu wydawało się, że przeżywa ono swój schyłek. Jednak wynik w badaniu jest imponujący, korzysta z niego 80.3 proc. Polaków.

Reszta w odwrocie

Odtwarzacz CD zdecydowanie odszedł już do lamusa – używa go 11,3 proc. badanych, odtwarzaczy DVD albo Blue-ray – 9,6 proc. Jeszcze mniej osób korzysta z gramofonu i płyt winylowych – to jedynie 1.3 proc.

Zaskakująco mało ankietowanych zadeklarowało korzystanie z czytników e-booków i e-gazet. Przyznało się do tego 2,1 proc badanych.

Telewizor, szczególnie ten wyposażony w technologię smart tv (także za pomocą przystawki tv box) staje się centrum multimedialnym w domu. Zestawy kina domowego, inne wzmacniacze dźwięku czy rzutniki obrazu są drugoplanowe. Popularności telewizora dorównuje jedynie popularność telefonów. Co istotne, dla 75,2 proc. badanych Polaków używających smartfonów obydwa urządzenia nie wydają się kanibalizować, a dopełniać – komentuje Maja Kurzelewska, dyrektor Departamentu Badań i Analiz.

Młodzi nie chcą być przywiązani

Z badania widać, że dokonuje się zmiana pokoleniowa. Telewizja wciąż jest najpopularniejsza, ale nowoczesne technologie już ją doścignęły, a za chwilę przegonią. Młodzi nie chcą spędzać długich godzin uwięzieni w jednym miejscu, wolą konsumować treści tam gdzie chcą i w czasie który oni uznają dla najdogodniejszy. Stąd nie dziwi popularność smartfonów, które stały się centrum multimedialnym dla większości osób. Do tego serwisy streamingowe zastępują tradycyjną telewizję, lepiej „dogadując się” z urządzeniami mobilnymi. Oraz zdobywają coraz większą popularność na odbiornikach TV z dostępem do Internetu.

Krajowy Instytut Mediów został powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w 2020 r. Mierzy i bada zachowania konsumentów w odniesieniu do różnych mediów – radia, telewizji i Internetu.

