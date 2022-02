Polska telewizja jest już w końcu gotowa na podbój urządzeń mobilnych. Idąc z duchem czasu TVP wprowadziła swój własny streaming. Jeśli oferty Netfliska, Amazona czy HBO już dawno Ci się przejadły i chciałbyś obejrzeć na swoim smartfonie konkretne produkcje pokroju Klanu czy Koła Fortuny to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. TVP GO umożliwia dostęp do 32 publicznych kanałów kompletnie za darmo.

Jaki kraj taki Netflix

Usługa jest następcą umiarkowanie udanego TVP VoD, a do korzystania potrzebne jest jedynie darmowe konto, które możecie założyć na stronie telewizji. No dobra, ale co ciekawego można tam zobaczyć? No cóż, ciekawych treści raczej niewiele, ale jeśli pominiemy ten wymóg, to znajdziemy tam niemalże pełną ramówkę TVP dostępną na żywo, z możliwością zatrzymywania oraz cofania aktualnie odtwarzanych programów. Jeśli więc do tej pory brakowało Ci możliwości zrobienia sobie krótkiej przerwy podczas oglądania M jak miłość, to twoje problemy właśnie zostały rozwiązane.

Co ciekawe zawartość TVP GO można dowolnie odtwarzać nawet do tygodnia od emisji, a produkcje dostępne są w jakości Full HD. Być może ciężko będzie konkurować początkowo z bibliotekami największych streamingów, ale Telewizja Polska bez patyczkowania się wchodzi z ofertą znanej klasyki polskiego kina oraz filmów zagranicznych, emitowanych w TV średnio raz w tygodniu. Nie zabraknie także tego, co w polskiej telewizji najlepsze, czyli reklam. Równie długich i irytujących co te znane z większego ekranu, ale za to z możliwością pominięcia. Aplikacja jest już dostępna na urządzenia z system iOS i Android. Póki co nie otrzymała jeszcze wersji na Smart TV i inteligentne przystawki, ale zakładam, że to dopiero początek ekspansji TVP w segmencie streamingów.