Tej zmiany potrzebują produkty Apple. Ma nadejść wiosną

Apple w ostatnich miesiącach sukcesywnie zrywa z łączem Lightning. Po wielkiej zmianie gniazda ładowania w iPhone'ach stało się oczywistym, że musi też zniknąć z innych produktów.

Gigant z Cupertino jednak nie robi tego tak sprawnie, jak wielu by sobie tego życzyło. Podczas zapowiedzi iPhone 15 z ich oficjalnego sklepu zniknęły bateryjki Mag Safe, a dotychczas wciąż nie doczekaliśmy się zastępcy z USB-C. Wciąż także wiele ich komputerowych akcesoriów korzysta ze złącza, które w tym roku zniknęło z iPhone'ów. Jak jednak wynika z najnowszych plotek: wkrótce miałoby się to zmienić.

Akcesoria Apple także z USB-C. Nowe produkty mają trafić do sprzedaży już wiosną

Jak wynika z ostatnich przecieków, już wiosną 2024 roku Apple miałoby wprowadzić do oferty nowe akcesoria. Wielu spodziewało się ich już tej jesieni, wraz z odświeżonymi komputerami iMac. Na tę chwilę wciąż klawiatury, gładziki oraz myszki korzystają ze złącza Lightning. Miałoby się to zmienić jednak już za kilka miesięcy.

Jak wynika z wpisu znanego leakera Instant Digital, Apple już teraz przygotowuje odświeżone wersje produktów: Magic Keyboard, Magic Trackpad oraz Magic Mouse. Nie wiadomo czy zmieni się coś więcej niż port ładowania, ale ten ma zostać zamieniony na USB-C.

Zmiana na którą czekamy od dawna

Z jednej strony: wydaje się to zupełnie naturalnym krokiem. Z drugiej jednak wszyscy byliśmy zdziwieni i zaskoczeni brakiem takich wariantów produktów już tej jesieni. Ale patrząc na to że komputery, tablety i smartfony od Apple ładujemy za pośrednictwem USB-C, to intuicyjnym wydaje się wprowadzenie takiego ładowania także w świecie akcesoriów.

Nareszcie pojawi się powód, by wymienić gładzik pierwszej generacji. I na dobre można będzie pozbyć się kabli Lightning.