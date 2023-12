Dlaczego zamiast Orange Flex wybieracie abonamenty? Przecież to głupie

Aktualnie (dane za III kwartał 2023 roku) Orange ma w bazie ponad 13 mln kart SIM w ofertach post-paid, czyli na abonament głosowy i na internet mobilny.

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 3 kw. 2023 3 kw. 2022 Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 669 1 594 +4,7% dostępy mobilne (karty SIM) 17 640 17 964 -1,6% post-paid 13 040 12 472 +4,6% pre-paid 4 599 5 451 -15,6% stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 811 2 793 +0,6% w tym łącza światłowodowe 1 300 1 120 +16,1% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 463 2 603 -5,4%

Z czego według ostatnich znanych oficjalnych danych, dla dwóch submarek Orange przypada: milion w nju mobile i 300 tys. w Orange Flex. Nawet uogólniając, bo część z tych kart SIM może być klasyfikowana jako oferty pre-paid, zależy jak to Orange liczy - mamy niemal 12 mln kart SIM korzystających z ofert abonamentowych w głównej marce Orange.

To zupełnie niezrozumiałe dla mnie, pomijając już różnice w postaci takiej, że Orange Flex to oferta bez zobowiązania, a abonamenty w Orange to uwiązanie na dwa lata, a po tym okresie podwyżki, których są świadomi klienci już przy wyborze tych ofert - Orange wprost na stronie informuje, że po okresie zobowiązania kwota abonamentu rośnie o 15 zł miesięcznie.

Skupmy się jednak na samej zawartości ofert.

Najtańszy abonament w Orange vs subskrypcja Orange Flex

Najtańszy abonament w Orange kosztuje 55 zł miesięcznie, po przejściu umowy na czas nieokreślony 70 zł miesięcznie. Zawiera limit transferu danych na poziomie 50 GB.



Z kolei w Orange Flex za 30 zł miesięcznie mamy limit 30 GB, a za 35 zł miesięcznie 45 GB - 20 zł miesięcznie taniej za to samo.



Do tego możemy sobie zamówić dodatkową kartę SIM z tym samym numerem, włożyć do mobilnego routera i włączyć na niej usługę UNLMTD z nielimitowanym w dane i prędkość internetem mobilnym. Nawet na 7 dni za 15 zł, przyda się na jakiś wyjazd czy na działkę.



Abonament z dużymi limitami transferu danych vs subskrypcja Orange Flex

Kolejne dwa abonamenty głosowe w Orange kosztują 65 zł (80 zł) i 85 zł (100 zł) miesięcznie i zawierają limit transferu danych odpowiednio 150 GB i 300 GB. Natomiast w subskrypcji Orange Flex 50 zł i 80 zł miesięcznie - limit 80 GB i bez żadnych limitów danych i prędkości, na karcie głównej i dodatkowych kartach z tym samym numerem.



Chcemy więcej numerów kupić? Też nie ma problemu, w Orange Flex za każdy kolejny numer na koncie zapłacimy 15 zł miesięcznie (transfer danych do podziału), a w abonamencie w każdym planie za dodatkowe numery zapłacimy 20 zł mniej, co nawet przy najtańszym planie daje kwotę 35 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy z internetem mobilnym vs Orange Flex

Oprócz abonamentu komórkowego potrzebujemy też dostępu do internetu mobilnego? Proszę bardzo - w abonamencie Orange Love Mini zapłacimy za taki zestaw 95 zł (105 zł) miesięcznie z limitem 100 GB w telefonie i 500 GB w routerze WiFi lub 120 zł (130 zł) miesięcznie z limitem 100 GB w telefonie i bez limitów danych i prędkości w routerze.



W Orange Flex w ramach jednej subskrypcji zapłacimy 80 zł miesięcznie za brak limitów danych i prędkości, zarówno w smartfonie jaki i w routerze WiFi, do tego jeszcze w smartwatchu czy innym tablecie.

Jak widać, w zdecydowanej większości przypadków Orange Flex jest zdecydowanie korzystniejszą opcją niż abonamenty w Orange. Są jeszcze oczywiście oferty konwergentne, czyli na przykład Orange Love z telewizją i światłowodami, gdzie też dołączone są pakiety głosowe. Niemniej znowu nawet zaokrąglając, takich klientów jest 2 mln. Nadal więc pozostaje 10 mln klientów, którzy przepłacają w abonamentach głosowych czy na internet mobilny w Orange. To przecież głupie.

Sprawdźcie zresztą to sami, porównajcie i znajdźcie różnice przemawiające za abonamentami - ja ich nie widzę lub nie dostrzegam. Wspomnianą odświeżoną stronę subskrypcji Orange Flex znajdziecie pod tymi linkami: dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Z kolei ofertę na abonament głosowy w Orange pod tym linkiem, a na internet mobilny pod tym.