Tej okazji nie możesz przegapić! Ponadczasowa klasyka teraz kilkaset złotych taniej

Mikser planetarny KitchenAid Artisan 5 o pojemności 4,3 litra to produkt legenda. To marzenie wielu miłośników kuchni, który łączy ponadczasowy design z wysoką wydajnością. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, jest nie tylko trwały, ale i ponadczasowo elegancki. To produkt dostępny na rynku od dekad, który wydano w całej palecie kolorów, która pozwala mu wpasować się (d0słownie) w każde wnętrze. Silnik o mocy 300 W, umieszczony w całości w głowicy, zapewnia cichą, ale skuteczną pracę. Dzięki ruchowi planetarnemu, mieszadła obracają się wokół własnej osi oraz wokół misy, gwarantując dokładne i równomierne mieszanie składników: bez grudek i niedomieszanych fragmentów. Mikser oferuje aż 10-stopniową regulację prędkości, co umożliwia precyzyjne dopasowanie obrotów do rodzaju przygotowywanego dania. Sprawdzi się zarówno do delikatnego ubijania śmietany, przez ciasto na pierogi, po ulubione ciasta drożdżowe i chlebowe!

Reklama

Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 4,3 litra pozwoli na przygotowanie dużych porcji ciasta, kremów czy farszów. Idealne rozwiązanie zarówno na rodzinne spotkania, jak i do samodzielnego kotowania. W zestawie znajdują się także trzy końcówki: ubijaczka, hak do ciasta oraz mieszadło płaskie. Częścią zestawu jest również osłona, która zadba o porządek w naszej kuchni skutecznie powstrzymując robot planetarny przed rozpryskami surowym ciastem. Warto mieć także na uwadze, że KitchenAid posiada cały zestaw końcówek i dodatków, które można dokupić do ich planetarnego robota. Wśród nich m.in. specjalna misa do przygotowania lodów, maszynka do mięsa, wyciskarka do soków czy specjalny dodatek do wałkowania ciasta na makaron.

Kuchenna klasyka teraz taniej. Robot kuchenny w wyjątkowej promocji!

Ceny mikserów planetarnych KitchenAid Artisan 5 różnią się w zależności od koloru i wchodzącego w skład zestawu pakietu akcesoriów. Tylko przez kilka najbliższych dni podstawowy zestaw z misą 4,3 litra i trzema końcówkami w kolorze grafitowym można nabyć w sklepie Media Expert w cenie 1799 zł!