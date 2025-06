Biedronka ochłodzi twoje lato. Zaopatrz się jeszcze przed upałami

Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe promocje w sieci Biedronka. Od czwartku 5 czerwca do środy 18 czerwca klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert na elektronikę użytkową i gadżety, które sprawdzą się zarówno w domu, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów. Oto najciekawsze propozycje.

Gorąc nie będzie ci straszny. Biedronka wyprzedaje wentylatory

Na czele promocji znalazł się wentylator stojący marki Hoffen za 99,00 zł. Urządzenie oferuje 3-stopniową regulację siły nawiewu, oscylację, regulację kąta nachylenia oraz wysokości, a także funkcję timera. W zestawie znajduje się pilot, co znacząco ułatwia obsługę.

Dla tych, którzy potrzebują mobilnego chłodzenia, idealną opcją będzie miniwentylator zasilany bateriami (9,99 zł). Mimo niewielkich rozmiarów (moc 2 W), może być awaryjnym ratunkiem w gorące dni. W ofercie dostępne są także wersje wentylatorów z podświetleniem RGB oraz z funkcją Bluetooth w cenie 49,99 zł.

Oprócz tego, na półkach sklepowych znajdziemy całą serię kolorowych akcesoriów mobilnych marki Hykker. Za 12,99 zł kupimy kabel do transmisji danych dostępny w wersjach USB-C, USB-A/Lightning i USB-A/USB-C. Do kompletu można dobrać ładowarkę sieciową – z dwoma portami USB-A (12 W) lub USB-C (20 W) – za jedyne 19,99 zł.

Dla podróżujących niezastąpiony będzie powerbank o pojemności 10 000 mAh i mocy 22,5 W. Dzięki dwóm portom USB-A oraz jednemu USB-C, użytkownik z łatwością naładuje kilka urządzeń jednocześnie. W zestawie znajduje się kabel USB-C, a cena wynosi 49,99 zł.

To jednak nie wszystko, gdyż pod hasłem „Jedziemy na camping” Biedronka oferuje szereg urządzeń przydatnych podczas biwaków i wyjazdów za miasto. Wśród nich minilatarka taktyczna lub brelok z latarką LED za 11,99 zł. Do wyboru są dwa modele: taktyczna (wodoodporna, z diodą XPE 100 lm) i brelok z COB 200 lm i otwieraczem do butelek.

Za 29,99 zł można nabyć lampę campingową w formie latarenki lub taśmy LED o długości 8 metrów. Oba warianty oferują możliwość zawieszenia i różne barwy światła – ciepłą lub białą.

Na uwagę zasługuje również lornetka marki Utendors (49,99 zł) z powiększeniem 6x i regulacją ostrości – idealna dla miłośników natury. Dla fanów muzyki podczas wypoczynku przewidziano bezprzewodowy głośnik LED z mikrofonem o mocy 20 W i podświetleniu RGB za 129 zł.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb