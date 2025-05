7 miesięcy abonamentu za 0 zł — tylko jeden, prosty warunek

Jeśli chodzi o operatorów infrastrukturalnych, czyli Orange, Play, Plus i T-Mobile, jedynie Orange daje takie profity przy przeniesieniu numeru z oferty na kartę na abonament. Nawet dla przenoszących numer od innego operatora są mniejsze (w Orange tylko w planie za 95 zł i tylko 2 miesiące za 0 zł). Pytanie tylko, czy przekłada się to na realne korzyści? Sprawdźmy.

Promocja 7 miesięcy za 0 zł, dostępne jest w Planie S, M i L, za które bez promocji trzeba płacić odpowiednio 65 zł, 75 zł i 95 zł miesięcznie. W każdym z nich mamy oczywiście nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 100 GB, 200 GB i bez limitu danych i prędkości.

Jak Orange argumentuje przejście z oferty na kartę do tych abonamentów? Przede wszystkim brakiem konieczności pamiętania o doładowaniach i kontrolowania wykorzystania środków. Jednocześnie o brak takiej konieczności sam już zadbał usługą autodoładowania w ofercie na kartę.

Innymi koronnym argumentem operatora jest możliwość zakupu telefonu na raty w abonamencie, co jak wiemy też się nie potwierdza jeśli chodzi o najistotniejszy element, czyli cenę. Ta jest w zdecydowanej większości przypadków korzystniejsza w elektromarketach z ratami 0%.

Więc może ta promocja 7x0 zł coś zmienia? W przypadku abonamentu za 65 zł miesięcznie uśredniony koszt przez całą umowę zamknie się nam w kwocie 46,04 zł miesięcznie. Z kolei abonament za 75 zł, to w promocji uśredniony koszt na poziomie 53,13 zł. W tych abonamentach mamy odpowiednio 100 GB i 200 GB transferu danych, więc odpowiednikami w ofercie na kartę będą te dwa pakiety:

Oba też zawierają nielimitowane rozmowy i nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB i 200 GB transferu danych, za 40 zł i 50 zł miesięcznie. Nie dość, że taniej, to jeszcze dochodzi tu kumulowanie niewykorzystanego transferu danych czy dodatkowe setki gigabajtów co miesiąc w rocznej promocji.

Pozostaje jeszcze najdroższy pakiet za 95 zł, ze średnią kwotą abonamentu w promocji - 67,29 zł miesięcznie. Nie ma jednak tu odpowiednika w ofercie Orange na kartę, więc jeśli ktoś potrzebuje abonamentu z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości w smartfonie — to dobra cena, przynajmniej na te pierwsze 2 lata umowy.

Niemniej, zdecydowanie lepsze oferty na przeniesienie numeru z oferty na kartę do abonamentu ma na przykład nju mobile (submarka Orange), Plush (submarka Plus) czy Mobile Vikings - tu akurat do subskrypcji, ale pokaże to dla przykładu. Aktualnie w ofercie na kartę ma trzy pakiety:

Z kolei w subskrypcji, wygląda to tak:

Tak więc w ofercie na kartę za 30 zł miesięcznie mamy limit 30 GB, a w subskrypcji w tej samej cenie 80 GB. Natomiast za 35 zł w ofercie na kartę jest 50 GB, a w subskrypcji 120 GB. Jak dla mnie wystarczająca zachęta do zmiany.

Warto tu wspomnieć, że od 12 czerwca w ofercie subskrypcji Mobile Vikings będą dostępne takie pakiety:

Pojawi się więc odpowiednik z oferty na kartę za 25 zł miesięcznie, z takim samym limitem transferu danych.

Photo by Selwyn van Haaren on Unsplash.