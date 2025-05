Apple TV+ za darmo. Idealna okazja, by nadrobić zaległości!

Apple TV+ regularnie rozpieszcza nas darmowym dostępem - i to z różnych okazji i przy okazji współpracy z rozmaitymi platformami. Od niedawna wszystkie produkcje serwisu VOD giganta z Cupertino można oglądać także za pośrednictwem platformy Prime Video. I z tej okazji jest okazja załapania się na kolejny okres próbny, w ramach którego przez kilka dni zyskamy dostęp do pełnej bazy Apple TV+ bez jakichkolwiek opłat. Idealnie by nadrobić zaległości z ostatnich tygodni czy nawet... miesięcy?

Reklama

Tydzień darmowego dostępu do Apple TV+. Darmowy okres w ramach Amazon Prime Video

Wielu przywykło już do tego, że Apple TV+ regularnie serwuje rozmaite okresy testowe za darmo. Czasem na tydzień, czasem na miesiąc, a czasem nawet na trzy miesiące. Tym razem mowa o pierwszym wariancie - ale jeśli ominął was jakiś sezon serialu (np. 2. sezon "Rozdzielenia") - to tych 7 dni może okazać się idealnym czasem do nadrobienia zaległości bez konieczności zakupu abonamentu. A jest co nadrabiać, bo w ostatnich miesiącach na platformie pojawiło się wiele znakomitych produkcji, od których trudno się oderwać!

Bezpośredni link do okazji czeka na wszystkich zainteresowanych pod tym odnośnikiem. Korzystając z opcji "Start your 7-day free trial" możemy rozpocząć okres próbny i cieszyć się dostępem do platformy bezpośrednio z poziomu Amazon Prime Video.

Apple TV+ bez wątpienia nie jest najpopularniejszym ani największym VOD na rynku. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo iż jego katalog jest stosunkowo skromny gdy porównać go do Netflixa, Disney+ czy Max - to jednak średnia ocen dostępnych tam produkcji jest nieporównywalnie wyższa. Wiele solidnych filmów i seriali, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. A skoro można zgarnąć do nich dostęp za okrągłych zero złotych to.. aż grzech nie skorzystać!