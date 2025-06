Tej gry nie mogło zabraknąć na Nintendo Switch 2. Fani będą zachwyceni

Już jutro największa premiera tego roku. Do sklepów trafi Nintendo Switch 2. Wraz z konsolą zagracie w jedną z najpopularniejszych gier ostatnich lat, która otrzyma pełne wsparcie do nowego sprzętu.

Dokładnie za tydzień, w czwartek 5 czerwca odbędzie się największa premiera w świecie gier wideo. Po 8 latach obecności na rynku, Nintendo Switch doczeka się swojego następcy. Switch 2 przynosi ewolucję tego, z czym mieliśmy do czynienia od 2017 roku. Granie hybrydowe – przenośne i przed telewizorem, odpinane kontrolery i masa tytułów na wyłączność, które przez lata będą dawały masę frajdy graczom w każdej kategorii wiekowej.

Na tej konsoli nie mogło zabraknąć najpopularniejszej strzelanki Battle Royale, która od lata cieszy się popularnością na wielu platformach – w tym Nintendo Switch. Gdy Nintendo opublikowało listę kompatybilną gier z nową generacją, Fortnite widniał jako sprawiający problemy. Epic Games nie próżnowało i przygotowało się na premierę, a teraz zapowiada, co się zmieni i z czego skorzystają gracze wybierający Nintendo Switch 2. A jest tego naprawdę sporo!

Fortnite wjeżdża na Switcha 2. Tej gry na premierę nie mogło zabraknąć

Fortnite w wersji na Nintendo Switch 2 będzie znacznie lepszą grą niż to, z czym mieliśmy do czynienia na poprzedniej generacji konsoli. Na graczy czeka m.in.:

60 klatek na sekundę

Wyższa rozdzielczość (2176 x 1224 pikseli w docku, 1600 x 900 pikseli w trybie przenośnym)

Większa odległość widzenia

Wyższa rozdzielczość tekstur, lepsza jakość cieni i udoskonalone renderowanie wody

Aktywna fizyka strojów

System powtórek – możliwość obejrzenia swoich najlepszych starć w trybie Battle Royale z innej perspektywy

Nagrywanie filmików, z wykorzystaniem przycisku Capture

Obsługa funkcji GameChat z możliwością streamowania rozgrywki maksymalnie trzem znajomym

do tego pełny render „pulpitu”, wysoka szczegółowość geometrii, okluzja otoczenia pola odległości w trybie stacjonarnym, światła punktowe rzucające cienie, efekty wysokiej jakości

Sterowanie myszą obsługiwane przez kontrolery Joy-Con 2 (udostępnione zostanie od 7 czerwca)

A wszystko to za darmo! Jednak to nie koniec, gdyż na graczy czeka miła niespodzianka. Do 31 marca 2026 można zdobyć emotkę „Gwiazdka z nieba” za pierwsze zalogowanie do Fortnite na konsoli Nintendo Switch 2.