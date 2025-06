Polskie gry w tarapatach. Pracownicy muszą się pakować

PCF Group (People Can Fly), czyli podmiot, który możecie kojarzyć z takich tytułów jak Bulletstorm czy Gears of War: Judgment, ma poważny problem ze zleceniodawcą, dla którego studio tworzyło nową grę w modelu work for hire (dzieło na zamówienie). Dwa projekty trafiają do kosza, a kilkadziesiąt osób żegna się z pracą.

„Gemini” i „Bifrost” wstrzymane, ponad 60 osób traci pracę

Wrocławskie studio kontynuuje złą passę i ponownie decyduje się na zamknięcie realizowanych projektów na długo przed planowaną premierą. W grudniu ubiegłego roku PCF Group podjęła decyzję o zawieszeniu prac nad projektem „Victoria” z powodu braku zabezpieczenia środków na kontynuację produkcji, a teraz polski deweloper poinformował o wstrzymaniu prac nad projektami „Gemini” i „Bifrost”.

„Gemini” powstawało na zlecenie Square Enix, które nie po raz pierwszy wykazało się problematycznym podejściem do kwestii realizowania założeń biznesowych. Dotychczasowa umowa wydawnicza projektu „Gemini” wygasła, a Square Enix nie zdecydowało się na zawarcie kolejnej i nie przedstawiło nawet warunków realizacji dalszych etapów produkcji. W związku z tym zarząd PCF Group nie widzi sensu dalszej współpracy z japońskim wydawcą.

Doprowadziło to do powstania istotnej niepewności dotyczącej intencji wydawcy w sprawie dokończenia projektu „Gemini”. Biorąc powyższe pod uwagę, zarząd ocenia, że dalsza współpraca pomiędzy grupą a wydawcą nad realizacją projektu „Gemini” jest wątpliwa – PCF Group.

Wstrzymanie projektu „Gemini” wpływa bezpośrednio na projekt „Bifrost”, czyli grę, którą wrocławskie studio chciało sfinansować ze środków własnych. Analiza sytuacji finansowej wykazała, że firma nie ma wystarczających środków ani zasobów organizacyjnych. Zamknięcie projektów oznacza, że ponad 60 osób zostanie objętych zwolnieniami.

