Tej funkcji zazdrościli iPhone'owi. Testują ją w Androidd 16 - oto jak działa!

Choć Android pod wieloma względami wyprzedza iOS, to od wielu lat użytkownikom systemu Google brakowało jednej z opcji. Mam tu na myśli monitorowanie stanu baterii. Apple wprowadziło ją wiele lat temu przy okazji aktualizacji do systemu iOS 11.3 (a było to jeszcze w zamierzchłych czasach iPhone’a 6) i od tego czasu słychać było głosy wypatrujących analogicznych opcji również u Google. Wyglada na to, że coś w temacie się ruszyło — o czym informują użytkownicy najnowszej wersji Beta systemu Androidzie 16. To właśnie tam funkcja "Stan Baterii" może w końcu trafić na smartfony z systemem operacyjnym Google w formie, na którą wielu czeka od lat.

Android 16 nareszcie z informacjami o Stanie Baterii

Jak informuje redakcja 9to5Google, wersja Android 16 Beta 1 zawiera nową stronę w ustawieniach, która pozwala użytkownikom sprawdzić stan baterii urządzenia. Co więcej, podobna funkcja pojawiła się już w wersji Android 15 Beta 1.1.0.717462792, co sugeruje, że Google intensywnie pracuje nad jej rozwojem, jednak w przypadku tak bogatej bazy urządzeń do obsługi jest to prawdopodobnie dość kłopotliwe. Już wcześniej jednak użytkownicy Androida 13 mieli dostęp jedynie do ustawień kierujących ich do artykułów wsparcia, gdzie mogli znaleźć wskazówki dotyczące wydłużania żywotności baterii. Teraz Google idzie krok dalej, udostępniając bardziej szczegółowe dane.

Żywotność Baterii — Android 16 podpowie nam, w jakim stanie jest bateria naszego urządzenia

Nowa strona „Stan baterii” w Becie Androida 16 pozwala użytkownikom na monitorowanie kilku kluczowych parametrów, które mają wpływ na żywotność baterii:

Pojemności baterii — gdzie będzie można zobaczyć, jak bardzo spadła maksymalna pojemność ich akumulatora;

— gdzie będzie można zobaczyć, jak bardzo spadła maksymalna pojemność ich akumulatora; Optymalizacji ładowania — która pomoże w przedłużeniu żywotności baterii poprzez inteligentne zarządzanie procesem ładowania;

— która pomoże w przedłużeniu żywotności baterii poprzez inteligentne zarządzanie procesem ładowania; Nowych metod kalibracji — producent planuje wdrożenie bardziej precyzyjnych metod pomiaru stanu baterii, które mogą wymagać kilku tygodni na pełną kalibrację.

Funkcja monitorowania stanu baterii to jedna z najczęściej poruszanych kwestii przez twórców technologicznych na platformach takich jak TikTok, Facebook czy YouTube. Właściciele iPhone’ów od lat uczą się, jak dbać o swoje urządzenia, unikając m.in. ładowania do 100% czy korzystania z telefonu przy poziomie baterii poniżej 20%. Do tej pory Android nie oferował użytkownikom tak szczegółowych informacji jak iOS. Obecnie większość porad sprowadzała się do wskazówek i artykułów wsparcia, ale bez bezpośredniego dostępu do danych o stanie ogniwa. Po tych informacjach wielu ma nadzieję, ze zmieni się to dzięki Androidowi 16. Nie mamy jednak żadnej pewności, że funkcja zostanie należycie dopracowana i faktycznie będzie gotowa na premierę nowego systemu. Nie jest wykluczone, że przyjdzie nam zaczekać do którejś z kolejnych aktualizacji, albo... jeśli inżynierowie nie będą zadowoleni z efektów testów — nawet do przyszłego roku.

Źródło, grafika: 9to5Google