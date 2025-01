Google popsuło Mapy na Android Auto. Nie róbcie aktualizacji

Android Auto jest dzisiaj praktycznie obowiązkowym wyposażeniem w każdym nowym samochodzie. Google wydaje się wygrywać rywalizację z Apple, które miało przedstawić CarPlay 2 do końca zeszłego roku, ale nie wygląda aby miało z kim to zrobić. Google natomiast podpisuje umowy z kolejnymi producentami samochodów, wprowadzając do coraz większej liczby modeli swój dedykowany system Android Automotive. Nie zmienia to jednak faktu, że to Android Auto jest popularniejszą usługą, która niestety czasami stwarza problemy. Tak też jest i tym razem, choć wina leży bardziej po stronie aplikacji Mapy.

Gorsza czytelność Map Google

Jedną z najczęściej używanych aplikacji w Android Auto bez wątpienia są Mapy Google. Głównie dlatego, że jest to domyślna nawigacja na tej platformie i aby skorzystać z innych opcji, trzeba je dopiero zainstalować. Mapy mają jednak sporo zalet, w tym chyba największą, która dotyczy szacowania czasu dojazdu oraz natężenia ruchu na trasie. Nic więc dziwnego, że korzystają z niej miliony osób. Niestety w najbliższych dniach dla niektórych może być to utrudnione bo jak donosi 9to5Google, po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji Mapy, popsuło się wyświetlanie, co może być dotkliwe szczególnie na bardziej kwadratowych, starszych ekranach.

Na obrazku powyżej widzicie jak to powinno wygląda na ekranie, któremu daleko do panoramicznego. Niestety w ostatnim czasie coraz więcej użytkowników narzeka, że kursor pokazujący naszą pozycję na mapie jest mocniej "wycentrowany" co sprawia, że przysłaniają go inne okienka. Przez to znacząco spada czytelność mapy i mogą pojawić się problemy z poprawnym nawigowaniem. Na ekranach o bardziej panoramicznych proporcjach problem jest mniej dotkliwy bo tam zwyczajnie w poziomie jest więcej miejsca, więc czytelność zostaje zachowana. Nie wiadomo jeszcze czy to wynik jakiegoś błędu czy celowy zabieg Google, ale na wszelki wypadek wstrzymałbym się na waszym miejscu z aktualizacją Map do najnowszej wersji, bo to ona wydaje się być w tym przypadku winna.

Nowa wersja Android Auto oznaczona numerem 13.6 nie jest w tym wypadku przyczyny problemów, bo takie samo anomalie odnotowano również na starszych wersjach. Tradycyjnie nie mamy listy zmian dla nowej wersji Android Auto, ale wygląda na to, że Google szykuje się do kilku istotnych poprawek. W kodzie pojawiły się wzmianki o wsparciu dla ekranów o jeszcze wyższej rozdzielczości, a także obsłudze dodatkowych aplikacji, w tym tych streamingowych, na które ostrzy sobie zęby wiele osób. Cały czas też czekamy na funkcję Car Media, która ma pozwolić obsługiwać pokładowe radio. Miejmy nadzieje, że im bliżej Google I/O, tych nowości będzie coraz więcej i szybciej zostaną udostępnione użytkownikom.