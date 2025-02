Nowy Android Auto już dostępny! Google przygotowało wielką niespodziankę

Użytkownicy Android Auto mogą się przygotować na kolejną aktualizację w tym roku. Obok nowych wersji testowych, Google wydało także stabilną wersję 13.7, która jest bardzo niepozorna. Okazuje się, że z zewnątrz nie przyciąga uwagi, lecz bo dogłębnym zbadaniu, skrywa w sobie zapowiedź nowości.

Dopiero pod maską można zobaczyć coś ciekawego

Większość osób po prostu pozwoli systemowi na update do Android Auto 13.7 i po prostu ruszy dalej w trasę. Na szczęście możemy polegać na ciekawskich użytkowników, takich jak ci z portalu 9TO5Google, którzy chcieli zbadać temat głębiej. I jak się okazało, poza standardowymi (ale bardzo za nie dziękujemy!) aktualizacjami zabezpieczeń, udało się dostrzec przygotowania do większych zmian.

Podczas przeczesywania kodu aktualizacji w poszukiwaniu wskazówek nadchodzących nowości, natrafili na ciekawe linie. Otóż w kodzie Android Auto 13.7 natrafili na wyskakujące okienka, które zapowiadają nowe aplikacje! Jedna dotyczy tego co się pojawiło w samym Android Auto, zaś druga tego co będzie możliwe podczas gdy nasz samochód jest zaparkowany.

<string name=”new_app_available”>Now available in Android Auto</string>

<string name=”new_parked_app_available”>Now available in Android Auto while parked</string>

Tego typu przygotowania to standardowe zabiegi, aby sobie odebrać tę odrobinę pracy w przyszłości, co już też mieliśmy okazję widzieć wcześniej. Tym razem jednak doszła nowość, która zyskuje na wartości w szerszym kontekście zapowiedzi Google przedstawionych w styczniu tego roku. Firma chce wyjść deweloperom naprzeciw i ułatwić wprowadzanie aplikacji do systemu. Co w kontekście powyższych linii jest o tyle ważne, że ujęto w tym także aplikacje działające podczas postoju.

Z mniejszych rzeczy, wiemy także, że Google pracuje nad wsparciem swojego systemu dla ekranów o wyższej rozdzielczości, które są coraz częściej używane przez producentów samochodów. AndroidAuto zazwyczaj potrzebuje trochę czasu na dotarcie do swoich użytkowników, lecz ta aktualizacja zaczęła już się pojawiać na końcu zeszłego tygodnia, więc powinna niebawem dojechać do wszystkich.