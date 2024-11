Tej funkcji smartfona miało nie być w Polsce. Nagle się pojawiła i działa fantastycznie

Apple kilka miesięcy temu potwierdziło, że użytkownicy z Unii Europejskiej nie otrzymają jednej z ciekawszych funkcji nowego systemu iOS i macOS. Chodzi o "Klonowanie iPhone'a" pozwalające na sterowanie smartfonem z poziomu komputera. To zmieniło się w tym tygodniu!

Tegoroczne WWDC oprócz iOS 18, iPadOS 18, czy macOS Sequoia, poruszało kwestie Apple Intelligence – sztucznej inteligencji sygnowanej logiem nadgryzionego jabłka, która powoli trafia do użytkowników – najpierw w Stanach Zjednoczonych, później na innych rynkach. Firma początkowa mówiła wprost – AI nie trafi do Unii Europejskiej, a na pewno nie w tym roku, co spowodowane jest ostrymi regulacjami. Również inne funkcje miały nie pojawić się u nas – w tym iPhone Mirroring, czyli klonowanie zawartości iPhone'a na komputerze.

Z powodu niepewności regulacyjnej spowodowanej ustawą o rynkach cyfrowych, nie jesteśmy przekonani, że uda nam się wdrożyć trzy z tych funkcji – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing i Apple Intelligence – dla naszych użytkowników w UE w tym roku.

– mogliśmy przeczytać w komunikacie przesłanym do redakcji Financial Times, w którym Apple tłumaczy, że opóźnienia względem Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów, spowodowane są regulacjami unijnymi i koniecznością dostosowania tych narządzi do warunków i przepisów obowiązujących w Unii. Jednak coś się właśnie ruszyło, gdyż funkcja Klonowania iPhone'a pojawiła się w Europie, w tym także w Polsce i trzeba przyznać, że działa zaskakująco dobrze!

Klonowanie iPhone'a już dostępne. Jak działa?

Klonowanie iPhone’a może być używane tylko z jednym Makiem i jednym iPhone’em w tym samym czasie. Jak informuje Apple, urządzenia te muszą spełniać następujące wymagania:

Twój komputer to Mac z układem scalonym Apple lub Mac z układem zabezpieczeń Apple T2, który używa systemu macOS Sequoia 15 lub nowszego.

Twój iPhone korzysta z systemu iOS 18 lub nowszego.

Twój iPhone i Mac są zalogowane na tym samym koncie Apple używającym uwierzytelniania dwupoziomowego.

Twój iPhone i Mac mają włączone Bluetooth i Wi-Fi.

Twój iPhone jest zablokowany i znajduje się w pobliżu Maca. Może również się ładować i używać trybu StandBy.

Twój iPhone nie udostępnia połączenia komórkowego (Hotspot osobisty nie jest używany).

Twój Mac nie udostępnia połączenia internetowego ani nie używa funkcji AirPlay lub Sidecar.

By móc korzystać z usługi, należy na komputerze Mac wybrać aplikację Klonowanie iPhone’a, która pojawiła się Docku lub znajdziemy ją w folderze Aplikacje. Po krótkim wprowadzeniu i konfiguracji możemy korzystać z iPhone'a z poziomu komputera – niemal bez ograniczeń. Działają aplikacje, gry (także te w orientacji poziomej).

Nie wszystko z poziomu klonowania iPhone'a na komputerze Mac jest dostępne. W tym trybie nie można wykonywać połączeń audio ani wideo. Z wiadomych też przyczyn nie działa Face ID – więc niektóre aplikacje, do których logujemy się w ten sposób, będą wymagały podania kodu odblokowania. Nie działają też popularne platformy VOD takie jak Netflix, Amazon Prime Video, czy Apple TV+. Co ciekawe, YouTube działa bez mniejszego problemu.