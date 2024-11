iPhone 16 czy iPhone 16 Pro: Czym się różnią i kiedy warto dopłacić do wersji Pro

Apple jak co roku zaprezentowało we wrześniu nowe modele smartfonów. Uwagę zwracają przede wszystkim iPhone 16 i jego bardziej zaawansowana wersja – iPhone 16 Pro. Oba modele wprowadzają ciekawe innowacje, różniąc się jednocześnie pod względem mocy, aparatu, designu i oczywiście ceny. Wybór między nimi może być trudny, szczególnie dla osób szukających idealnego kompromisu między kwotą, jaką trzeba wydać, a funkcjonalnością.

iPhone 16 vs iPhone 16 Pro – który model wybrać?

Decyzja, który iPhone wybrać – standardowy model 16 czy bardziej luksusowy i funkcjonalny 16 Pro – zależy od naszych oczekiwań i sposobu korzystania ze smartfona. Jeśli zastanawiasz się, jakie są rzeczywiste różnice między tymi dwoma urządzeniami i czy dopłata za wersję Pro ma sens, ten artykuł pomoże Ci to rozstrzygnąć.

Design i jakość wykonania

Oba modele reprezentują charakterystyczną elegancję Apple. Ramka iPhone’a 16 Pro wykonana jest z tytanu, co czyni go wyjątkowo trwałym i odpornym na zarysowania. W przypadku iPhone’a 16 zastosowano natomiast lżejszą ramkę z aluminium.

Zarówno iPhone 16, jak i 16 Pro mają szklane wykończenie tylnej obudowy, które dodaje urządzeniom elegancji. iPhone 16 Pro jest też minimalnie większy i cięższy (6,3 cala i 199 g) od swojego lżejszego, 6,1-calowego odpowiednika ważącego 170 g.

iPhone 16 – 6,1 cala, waga 170 g, aluminiowa ramka

iPhone 16 Pro – 6,3 cala, waga 199 g, ramka z tytanu

Jakość obrazu

Wyświetlacze to element, w którym iPhone 16 Pro zdecydowanie wyróżnia się na tle standardowego modelu. iPhone 16 Pro oferuje ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz (technologia ProMotion), co zapewnia jeszcze lepszą płynność animacji i znacznie szybszą reakcję na dotyk. Standardowy iPhone 16 ma również ekran OLED, ale o częstotliwości odświeżania 60 Hz, co wystarcza w codziennym użytkowaniu, ale nie oferuje tej samej dynamiki.

Oba modele mają szczytową jasność na poziomie 2000 nitów, co czyni je doskonałymi do używania na zewnątrz, nawet w pełnym słońcu. Oba ekrany wspierają technologię HDR, jednak wersja Pro zapewnia bardziej precyzyjne odwzorowanie kolorów, co przekłada się na lepsze wrażenia wizualne przy oglądaniu multimediów.

iPhone 16 – OLED, 60 Hz, 2000 nitów jasności

iPhone 16 Pro – OLED, 120 Hz, 2000 nitów jasności

Wydajność i procesor – co oferują nowe układy?

Różnica w mocy obliczeniowej wynika z zastosowanych procesorów. iPhone 16 działa na układzie A18 z 5-rdzeniowym procesorem graficznym, co zapewnia mu wysoką wydajność i energooszczędność. Z kolei iPhone 16 Pro jest napędzany przez układ A18 Pro, który dzięki 6-rdzeniowemu procesorowi graficznemu oferuje jeszcze większe możliwości.

Oba modele wyposażono w 8 GB RAM. Oba wspierają też łączność Wi-Fi 7, co przekłada się na szybkie i stabilne połączenie internetowe. iPhone 16 Pro to świetny wybór dla tych, którzy oczekują najwyższej wydajności np. przy edycji wideo, zaawansowanych grach czy korzystaniu z wymagających aplikacji.

iPhone 16 – procesor A18, 5-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM

iPhone 16 Pro – procesor A18 Pro, 6-rdzeniowy GPU, 8 GB RAM

Aparat – profesjonalne funkcje dla miłośników fotografii

System kamer to kolejna istotna różnica między modelami. Oba urządzenia wyposażono w aparat główny 48 MP z technologią Sensor-shift OIS, który stabilizuje obraz i zapewnia świetną jakość zdjęć nawet przy słabym oświetleniu. Jednak to iPhone 16 Pro oferuje dodatkowe możliwości fotograficzne.

Wersja Pro oferuje dodatkowo aparat ultraszerokokątny 48 MP, który pozwala uchwycić więcej szczegółów na zdjęciach szerokokątnych. iPhone 16 posiada natomiast ultraszerokokątny aparat 12 MP. Dodatkowo iPhone 16 Pro wyposażony jest w teleobiektyw 12 MP z 5-krotnym zoomem optycznym, co umożliwia wykonywanie zdjęć z dalszych odległości bez utraty jakości. To właśnie ten teleobiektyw stanowi istotny wyróżnik, który może przekonać do wersji Pro miłośników mobilnej fotografii.

iPhone 16 – 48 MP główny aparat, ultraszerokokątny 12 MP

iPhone 16 Pro – 48 MP główny aparat, ultraszerokokątny 48 MP, teleobiektyw 12 MP (5x zoom)

iPhone 16 Pro – Dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu

Pod względem pojemności baterii iPhone 16 Pro posiada lekką przewagę – jego bateria ma pojemność 3582 mAh, podczas gdy iPhone 16 ma baterię o pojemności 3349 mAh. W codziennym użytkowaniu przekłada się to na dłuższy czas pracy w wersji Pro, który wynosi do 27 godzin odtwarzania wideo, w porównaniu do 22 godzin w modelu standardowym.

Oba modele wspierają szybkie ładowanie oraz ładowanie bezprzewodowe MagSafe do 25 W, co zapewnia wygodniejsze uzupełnianie energii bez konieczności używania kabli.

iPhone 16 – bateria 3349 mAh, do 22 godzin wideo

iPhone 16 Pro – bateria 3582 mAh, do 27 godzin wideo

iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro: Różnica w cenie

Cena to kolejny ważny aspekt. iPhone 16 Pro jest dostępny od 5299 zł, a jego warianty pamięciowe to 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Z kolei ceny iPhone'a 16 zaczynają się od 3999 zł. Oferuje pamięć w wersjach 128 GB, 256 GB i 512 GB. Jeśli nie zależy Ci na dodatkowych funkcjach aparatu i płynności 120 Hz, standardowy model będzie bardziej ekonomiczną opcją.

iPhone 16 – od 3999 zł

iPhone 16 Pro – od 5299 zł

Kiedy warto dopłacić do wersji Pro?

Jeśli zależy Ci na wyższej wydajności i chcesz maksymalnie wykorzystać możliwości smartfona, dopłata do iPhone’a 16 Pro może być świetną inwestycją. Model Pro oferuje płynniejszy ekran 120 Hz, co jest idealne do gier, oglądania filmów i codziennej pracy – wszystko działa bardziej responsywnie i wygląda wyjątkowo realistycznie. Dla miłośników mobilnej fotografii i filmowania iPhone 16 Pro to doskonały wybór dzięki zaawansowanemu systemowi aparatów z dodatkowym teleobiektywem i lepszą jakością ultraszerokokątnych ujęć. Wytrzymała tytanowa ramka i nieco większa bateria sprawiają, że iPhone 16 Pro to bardziej niezawodny towarzysz w pracy i na co dzień.