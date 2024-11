Nowa funkcja już wkrótce w iPhone. Czekaliśmy na nią od lat

Apple ostatnio dość mocno rozwija opcje związane z akumulatorem i szeroko pojętym ładowaniem. Wygląda na to, że niebawem doczekamy się kolejnej nowości -- i to takiej, na którą czekaliśmy od dawna!

iPhone znany jest z tego, że nie jest smartfonem oferującym najszybsze ładowanie na rynku -- delikatnie mówiąc. Apple jakoś nigdy się do tematu nie przykładało, a patrząc na to co dzieje się u androidowej konkurencji można wręcz powiedzieć, że jest ono ślimaczo wolne.

Reklama

Ale poza tym że smartfon ładuje się stosunkowo wolno (tutaj to już w zależności od generacji), to nigdy nie doczekaliśmy się licznika który podpowiedziałby nam choćby orientacyjnie, ile czasu pozostało do pełnego naładowania urządzenia. Wkrótce może się to nareszcie zmienić.

Nowy iOS z licznikiem ładowania. Smartfon podpowie kiedy będzie w pełni naładowany

W kodzie najnowszej bety systemu iOS 18.2 doszukano się wzmianki dotyczącej "BatteryIntelligence". To właśnie ten framework ma być odpowiedzialny za kalkulacje związane z przybliżonym czasem pełnego naładowania urządzenia.

Funkcja już istnieje i można doszukać się na jej temat informacji w kodzie, jednak wygląda na to, że jest ona jeszcze niedostępna i niedokończona. Tym samym nie wiadomo czy doczekamy się jej wdrożenia już w iOS 18.2, czy przyjdzie nam na nią zaczekać nieco dłużej. Cieszy jednak sama jej obecność, bo to oznacza że jeden z wielkich nieobecnych w świecie iPhone'a już niebawem faktycznie trafi do użytkowników. A widać, że w ostatnich latach Apple coraz mocniej przykłada się do kwestii rozwoju opcji związanych z samym ładowaniem -- czego idealnym przykładem jest opcja ograniczania ładowania do 80, 85, 90 czy 95 procent pełnego akumulatora, by zadbać o jego lepszą kondyncję na lata.