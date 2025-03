Tego w przeglądarce jeszcze nie miałeś. Oto Browser Operator

Sztuczna Inteligencja do przeglądarki Opera zawitała już w 2023 r. Aria oparta na autorskim silniku Composer łączy się z technologią GPT od OpenAI. Wyposażono ją jednak w dodatkowe funkcjonalności. To między innymi możliwość wyszukiwania informacji w sieci, generowanie tekstów, kodu czy uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów Opery. W przypadku obsługi klienta samej aplikacji, Aria zna całą dokumentację pomocy technicznej Opery. Wykorzystuje całą aktualną wiedzę, aby odpowiedzieć na bieżące pytania użytkowników.

To jednak dopiero początek, gdyż na trwających właśnie targach MWC w Barcelonie, Norwegowie zaprezentowali zupełnie nowe podejście do AI – operatora, który będzie wyręczał użytkownika w niektórych zadaniach. Jak przekonują twórcy aplikacji, natywny asystent AI ma za zadanie wykonywać zadania za użytkowników, wprowadzając prawdziwą rewolucję w sposobie interakcji z przeglądarką. Krystian Kolondra, EVP w Opera, podkreśla, że po ponad 30 latach od powstania tego typu aplikacji, po raz pierwszy zyskują one zdolność do samodzielnego realizowania zadań. Browser Operator ma przekształcić przeglądarkę z narzędzia do wyświetlania treści w osobistego asystenta.

Browser Operator. To może być przyszłość przeglądarek internetowych

Działanie Browser Operatora opiera się na prostym założeniu: użytkownik opisuje w naturalnym języku, czego oczekuje od przeglądarki, a ona samodzielnie realizuje zadanie. Może to być np. zakup konkretnego produktu online, rezerwacja biletu lotniczego, czy wyszukiwanie informacji. Użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem i w dowolnym momencie może go przerwać lub przejąć. Browser Operator działa lokalnie na urządzeniu użytkownika, co zapewnia ochronę prywatności. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, nie wykorzystuje zrzutów ekranu, przechwytywania wideo sesji, ani nie przetwarza danych w chmurze. Wszystkie dane są przechowywane lokalnie, co stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Jest tylko jeden problem. Operator przeglądarki Opera jest obecnie dostępny jako wersja demo. Firma na jednak nadzieje, że uruchomi go w niedalekiej przyszłości.