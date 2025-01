Przeglądarka z turbodoładowaniem. Nowe opcje już dostępne

Opera Developer, czyli deweloperska wersja przeglądarki, to zdecydowanie propozycja dla osób lubiących testować nowości. Aplikacja została zaktualizowana o funkcje inspirowane sugestiami użytkowników, którzy używali skrótów i dodatków dedykowanych znanym usługom, ale na liście wciąż brakowało kilku popularnych pozycji. Dlatego zmiany dotyczą integracji komunikatorów, odtwarzacza muzyki i motywów.

Opera - wsparcie dla Discorda, Slacka, BlueSky

W bocznym pasku Opery, który zapewnia szybki dostęp do ważnych funkcji, pojawiła się obsługa komunikatorów Discord, Slack i BlueSky (rosnący konkurent X - dawniej Twitter). Użytkownicy mogą teraz np. odpowiadać na wiadomości od znajomych na Discordzie bez potrzeby przełączania się do osobnej aplikacji. Tak samo działa Slack i BlueSky. Integracja ta ma na celu zwiększenie wygody i produktywności, a także ograniczenie rozpraszania uwagi przeskakiwaniem między oknami, gdy większość czasu spędza się w oknie przeglądarki.

Odtwarzacz muzyczny, który wspiera m. in. Spotify i Apple Music, zyskał nową funkcjonalność - można go przypiąć na stałe do paska narzędzi. Przydaje się to podczas przeglądania internetu i jednoczesnego słuchania muzyki - użytkownik może wówczas szybko zmienić utwór lub zatrzymać odtwarzanie bez minimalizowania okna przeglądarki, bo wszystkie przyciski sterujące są na wierzchu, zawsze dostępne i widoczne.

Opera - nowe motywy: Fiord, Metamorficzny, Międzyplanetarny

W deweloperskiej Operze wprowadzono trzy nowe motywy dynamiczne. Pierwszy z nich to "Fiord" - inspirowany norweską przyrodą, oferuje uspokajającą kolorystykę i dźwięki. Opera podpowiada, że można go użyć np. do stworzenia przyjemnej atmosfery podczas pracy. "Metamorficzny" wprowadza do przeglądarki elementy sztuki abstrakcyjnej - dlatego zdaniem twórców sprawdzi się np. dla osób poszukujących oryginalnego wyglądu interfejsu. "Międzyplanetarny", czyli motyw z klimatem science fiction, może przypaść do gustu fanom tego gatunku wśród filmów, seriali i książek. Przypominamy, że Opera Developer to środowisko testowe, w którym użytkownicy mogą wypróbować nowe funkcje i podzielić się swoimi wrażeniami, ale nie wszystkie opcje muszą działać zawsze prawidłowo, dlatego trzeba mieć to na uwadze.