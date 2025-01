Opera i Opera GX – co potrafią alternatywy dla Google Chrome i czym się różnią?

Kiedy myślisz o przeglądarce, pewnie od razu przychodzi Ci do głowy Chrome lub Safari. Te platformy zdominowały ponad 80% rynku. Ale czy znasz alternatywy? Opera i jej gamingowy brat Opera GX zaskakują funkcjonalnością i designem. Z pewnością warto sprawdzić, co mają do zaoferowania.

Wiele osób używa Chrome’a z przyzwyczajenia, bo to najpopularniejsza przeglądarka, Działa sprawnie i synchronizuje wszystko jak trzeba. Ale jeśli odrobinę się rozejrzymy, znajdziemy przeglądarki, które oferują unikalne funkcje i to bez zjadania połowy RAM-u. Jedną z ciekawszych opcji jest Opera i jej gamingowa siostra – Opera GX. Co oferują te przeglądarki i czym się od siebie różnią? Sprawdzamy.

Opera: Co takiego wyróżnia tę przeglądarkę?

Opera może nie jest najbardziej popularna, ale ma lojalną grupę użytkowników. Nie bez powodu – daje dużo za darmo, działa szybko i jest naszpikowana funkcjami, które w Chrome wymagają dodatkowych rozszerzeń.

Wbudowany VPN i blokowanie reklam

Jednym z największych atutów Opery jest wbudowany VPN. Nie trzeba instalować dodatkowych programów – klikasz ikonę VPN i gotowe. Możesz ukryć swoje położenie lub przeskoczyć ograniczenia regionalne. Oczywiście nie jest to superszybki VPN, ale na codzienne potrzeby często wystarcza.

Do tego blokowanie reklam działa od razu po instalacji. Bez kombinowania z AdBlockami i innymi dodatkami. Jeśli więc nie lubisz wyskakujących okienek, Opera ułatwi ich eliminowanie.

Sidebar, czyli multitasking na sterydach

Jeśli przemawia do Ciebie idea wielozadaniowości, polubisz pasek boczny Opery. Możesz odpalić Messengera, WhatsAppa czy Instagrama bez odrywania się od przeglądarki. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, co przydaje się szczególnie podczas pracy lub przeglądania stron.

Tryb oszczędzania baterii

Pracujesz na laptopie? Opera oferuje tryb oszczędzania baterii. W praktyce oznacza to, że przeglądarka zużywa mniej energii i dzięki temu możesz dłużej pracować na jednym ładowaniu, gdy nie masz w pobliżu dostępu do gniazdka.

Opera GX: Przeglądarka dla graczy

Opera GX to przeglądarka, która pozycjonuje się, jako najlepsze rozwiązanie dla graczy. W świecie, gdzie wszystko, co świeci się na niebiesko lub czerwono jest "gamingowe", nie mogło przecież zabraknąć gamingowej przeglądarki. Brzmi jak nisza? Być może, ale GX to coś więcej niż dodatki dla graczy.

Kontrola zasobów

Najważniejsza funkcja Opery GX to GX Control. Dzięki niemu możesz dokładnie ustawić, ile RAM-u i mocy procesora może używać przeglądarka. Chrome lubi pożerać zasoby jak pac-man, a z GX masz nad tym kontrolę. Możesz nawet ograniczyć zużycie łącza internetowego, żeby reszta transferu została na pobieranie gry.

Design, który żyje

GX to przeglądarka, która wygląda, jakby miała własne RGB. Możesz dostosować jej kolory, animacje i efekty dźwiękowe. Jest nawet funkcja GX Corner, czyli miejsce, gdzie znajdziesz informacje o premierach gier, darmowych tytułach i promocjach. Wszystko pod ręką – bez grzebania po forach. Na uwagę zasługują również GX Mods. Mody tematyczne pozwalają w ciągu kilku sekund zmienić motyw przeglądarki na ten z ulubionej gry lub filmu.

Integracje z Twitchem i Discordem

Jeśli streamujesz lub oglądasz streamy, Opera GX ma dla Ciebie przydatne rozwiązania. Przeglądarka oferuje wbudowaną integrację z Twitchem. Dostajesz powiadomienia o ulubionych streamerach bezpośrednio w przeglądarce. Możesz też odpalić Discorda w pasku bocznym i być na bieżąco z drużynowym czatem. To samo dotyczy innych komunikatorów i mediów społecznościowych.

Opera vs Opera GX – kluczowe różnice

No dobra, więc czym tak naprawdę różni się Opera od Opery GX?

Cel użytkowania – Opera to uniwersalna przeglądarka, dobra do pracy, nauki i codziennego użytkowania. GX celuje w graczy, więc ma funkcje związane z zasobami, integracjami gamingowymi i customizacją.

– Opera to uniwersalna przeglądarka, dobra do pracy, nauki i codziennego użytkowania. GX celuje w graczy, więc ma funkcje związane z zasobami, integracjami gamingowymi i customizacją. Wygląd – Jeśli cenisz minimalizm, wybierzesz klasyczną Operę. Jeśli lubisz efekty wizualne rodem z futurystycznych gier, GX będzie strzałem w dziesiątkę.

– Jeśli cenisz minimalizm, wybierzesz klasyczną Operę. Jeśli lubisz efekty wizualne rodem z futurystycznych gier, GX będzie strzałem w dziesiątkę. Funkcje gamingowe – GX Control, GX Corner, Twitch – to wszystko jest tylko w Operze GX.

Którą przeglądarkę wybrać?

Jeśli potrzebujesz stabilnej, funkcjonalnej przeglądarki, która odciąży Twój RAM i ma parę fajnych bajerów, Opera będzie idealna. Jeśli natomiast granie w gry to Twój styl życia i chcesz maksymalnie kontrolować swoje zasoby, Opera GX będzie jak dopalacz dla Twojego kompa. Chrome może i jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie, ale warto czasami wyjść poza schemat.