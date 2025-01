Popularna przeglądarka z funkcją, z której będziesz chciał korzystać. Jak działa?

Aria w Operze pojawiła się w maju 2023 r. – najpierw na komputerach z systemami Windows, macOS i Linux oraz na urządzeniach mobilnych z Androidem. Kilka miesięcy później, sztuczna inteligencja w przeglądarce zawitała do iPhone'ów i od tamtego czasu sukcesywnie jest rozwijana, a użytkownicy z każdą nową wersją aplikacji (nie tylko na smartfony) otrzymują ciekawe rozwiązania ułatwiające przeglądanie sieci i zarządzanie tym, co tam znaleźli.

W zeszłym roku informowaliśmy, że Opera uzyskała dostęp do modeli Gemini Google Cloud w ramach Arii. Rozwiązania AI dostarczane przez Google mają pozwolić na uzyskanie funkcji generowania obrazów i zamiany tekstu na głos. Wszystko to stało się możliwe dzięki zacieśnionej współpracy między firmami i integracji zaawansowanych modeli Google. Aria już teraz korzysta z silnika AI Opera Multi-LLM Composer, który umożliwia norweskiej firmie tworzenie "najlepszych doświadczeń dopasowanych do potrzeb użytkowników".

Unikalność sztucznej inteligencji przeglądarki Opera polegać na tym, że nie jest ona ograniczona do jednego dostawcy lub jednego modelu językowego. Silnik Composer AI analizuje intencje użytkowników i wybiera odpowiedni model do konkretnego zadania. Opera stale rozwija Arię o nowe możliwości, a jedną z nich jest Tab Commands. Funkcja umożliwia zarządzanie kartami poprzez czat z Arią, wbudowaną w przeglądarkę sztuczną inteligencją. Funkcja ta pozwala na zamykanie, grupowanie i przypinanie kart za pomocą komend wydawanych w wierszu poleceń przeglądarki. Jak przekonują twórcy przeglądarki, Tab Commands to innowacyjne połączenie kluczowych elementów przeglądarki, takich jak zakładki, karty oraz sztuczna inteligencja, oferuje więcej niż tylko standardowy czat z modułem AI. Dzięki temu Aria ma możliwość wykonywania zadań w przeglądarce, co czyni ją jeszcze bardziej efektywnym narzędziem do zwiększania produktywności użytkowników.

AI w przeglądarce na iPhonie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy Opera

Nowości trafiają też do przeglądarki w wersji iOS, która kilka miesięcy temu doczekała się nowego wyglądu. Aplikacja wraz z aktualizacją 5.0 doczekała się sporego odświeżenia i zmian w interfejsie, który zbliżony jest do tego, z czym mają do czynienia jej użytkownicy na komputerach PC i Mac. Taki ruch ma sprawić, że użytkownicy bedą mieli to samo doświadczenie przy korzystaniu z aplikacji na różnych platformach. Teraz pojawiła się kolejna aktualizacja ułatwiająca korzystanie z Opery i Arii nawet wtedy, gdy nie mamy otwartej przeglądarki. A wszystko za sprawą widgetów. Umożliwiają one tworzenie wygodnych skrótów bezpośrednio na ekranie głównym iPhone'a, dzięki czemu można uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji za pomocą jednego kliknięcia.

Co ważniejsze, Opera zdecydowała się na udostępnienie Arii wszystkim użytkownikom Opery na iOS – także tym, którzy nie korzystają z dedykowanego konta przeglądarki. W ramach najnowszej aktualizacji dostępnej w App Store odblokowany zostanie dostęp do wszystkich funkcji Aria, z wyjątkiem Generowania obrazów, które dla użytkowników bez konta jest ograniczone do pięciu obrazów dziennie. Liczba ta wzrasta do 30 obrazów dziennie, jeśli się zalogujesz, a ponadto uzyskasz dodatkowe korzyści z Aria, takie jak możliwość zapisywania historii czatu.