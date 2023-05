Opera One to pierwszy etap nowego inteligentnego, modułowego designu w Operze. To początek nowego procesu innowacji, który obejmie również własny silnik AI Opery. Tę innowację wprowadzimy w nadchodzących miesiącach. Sieć właśnie stała się inteligentniejsza i szybsza dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki Operze One jesteśmy gotowi przewodzić tej zmianie.

- tak o Opera One, nowej odsłonie przeglądarki internetowej kilka tygodni temu mówiła Joanna Czajka, Product Director w Opera. Modułowy design z odrębnymi elementami oferującymi szeroki zestaw narzędzi dla użytkownika. Opera One ma być w stanie samoczynnie dobierać odpowiednia narzędzia i elementy wedle potrzeb użytkownika. A teraz zyskuje nowe możliwości.

To wprowadzenie funkcjonalności nazwanej Arią, która pozwoli użytkownikom na interakcję z siecią wspieraną przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w przeglądarce. Obecna forma Arii, czyli interfejs czatu komunikującego się z użytkownikiem, ma być dopiero pierwszym etap projektu wykorzystywaniu AI w przeglądaniu Sieci. Usługa ma zostać jeszcze bardziej zintegrowana w nadchodzących wersjach przeglądarki, a ostatecznym celem ma być natywna integracja z Operą pozwalająca użytkownikom wykonywać skomplikowane zadania w oparciu o różne funkcje przeglądarki. Aria jest już dostępna w ponad 180 krajach, w tym we wszystkich w Unii Europejskiej.

Aria w Operze. Sztuczna inteligencja zawitała do przeglądarki

Aria oparta jest na autorskim silniku Composer i łączy się z technologią GPT od OpenAI. Wyposażono ją jednak w dodatkowe funkcjonalności. To między innymi możliwość wyszukiwania informacji w sieci, generowanie tekstów, kodu czy uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów Opery. W przypadku obsługi klienta samej przeglądarki, Aria zna całą dokumentację pomocy technicznej Opery. Wykorzystuje całą aktualną wiedzę, aby odpowiedzieć na bieżące pytania użytkowników.

Jak korzystać z Arii w Operze?

Użytkownicy Opery na komputery mogą przetestować Arię, pobierając najnowszą wersję Opery One w wersji deweloperskiej. Natomiast posiadacze urządzeń mobilnych z Androidem mogą zainstalować najnowszą wersję beta przeglądarki dostępną w sklepie Google Play. By móc w pełni korzystać z funkcji asystenta i Sztucznej Inteligencji wymagane jest utworzenie konta Opera i zalogowanie się do niego w przeglądane. Kolejnym krokiem jest uzbrojenie się w cierpliwość - konto chcące korzystać z Arii dodane dostanie do tzw. białej listy oczekujących. Dostęp do Arii będzie możliwy z poziomu ustawień wersji beta Opery na smartfonach z Androidem lub z paska bocznego przeglądarki Opera One na komputerach.

Na chwilę obecną Aria w Operze dostępna jest na komputerach PC, Mac i Linux oraz na smartfonach z Androidem. Czy kiedyś pojawi się także na sprzętach mobilnych Apple? Tego firma nie zdradza - można jednak podejrzewać, że w przyszłości pojawi się stosowna aktualizacja dla iPhone'a i iPada.